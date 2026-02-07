الجيزة تعلن عن إقامة ملتقى توظيفي للشباب يوفر آلاف فرص العمل.. غداً

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي لأبناء المحافظة غدًا الأحد على أرض المطاحن في شارع الملك فيصل ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة لجميع المؤهلات.

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الملتقى يُقام بالتنسيق بين جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومديرية العمل ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات لتوفير فرص عمل متنوعة تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة بما يسهم في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتوافق مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن الشركات المشاركة لن تكتفي بتوفير فرص العمل فقط بل ستقوم أيضًا بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم فرصهم في سوق العمل وزيادة جاهزيتهم لمتطلبات الوظائف المختلفة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن الملتقى يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم سوق العمل للشباب ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة مشدّدًا على حرص المحافظة على تسهيل التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأوضح المحافظ أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل وتشجيعهم على اكتساب خبرات جديدة مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التوظيف أمام الراغبين في المشاركة.

ودعا المحافظ جميع شباب محافظة الجيزة لزيارة الملتقى والاستفادة من الفرص والبرامج التدريبية المتاحة مؤكدًا التزام المحافظة المستمر بدعم الشباب وتمكينهم.