حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الجيزة تعلن عن إقامة ملتقى توظيفي للشباب يوفر آلاف فرص العمل.. غداً

أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيفي لأبناء المحافظة غدًا الأحد على أرض المطاحن في شارع الملك فيصل ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة لجميع المؤهلات.

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الملتقى يُقام بالتنسيق بين جهاز رعاية وتشغيل الشباب ومديرية العمل ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات لتوفير فرص عمل متنوعة تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة بما يسهم في دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتوافق مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن الشركات المشاركة لن تكتفي بتوفير فرص العمل فقط بل ستقوم أيضًا بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم فرصهم في سوق العمل وزيادة جاهزيتهم لمتطلبات الوظائف المختلفة.
وأضاف المهندس عادل النجار أن الملتقى يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم سوق العمل للشباب ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة مشدّدًا على حرص المحافظة على تسهيل التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وأوضح المحافظ أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل وتشجيعهم على اكتساب خبرات جديدة مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات التوظيف أمام الراغبين في المشاركة.
ودعا المحافظ جميع شباب محافظة الجيزة لزيارة الملتقى والاستفادة من الفرص والبرامج التدريبية المتاحة مؤكدًا التزام المحافظة المستمر بدعم الشباب وتمكينهم.

ملتقى توظيفي محافظة الجيزة محافظ الجيزة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

