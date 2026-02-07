أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي في وفاة القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات السابق .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الإعدام ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القاضي عندما يصدر أي حكم يكون هناك ادلة تؤكد صحة الحكم الذي أصدره ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" القاضي محمد ناجي شحاته حكم بالعدل في قضايا العديد من قضايا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" القاضي الجليل محمد ناجي شحاته لم ترهبه تهديدات جماعة الإخوان الإرهابية ".