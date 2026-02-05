قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
توك شو

هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟

أحمد موسى
أحمد موسى
البهى عمرو

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سؤال لـ الإعلامي أحمد موسى، بخصوص نفاذ باقات الإنترنت، وكان رد الإعلامي أحمد موسى " هقولك بعد الهواء".

ودخل الإعلامي أحمد موسى في حالة ضحك على الهواء، ليجعل الضيف يعيد السؤال بطريقة ثانية " طب الباقة بتاع النت زي ما هي ولا في اختلاف عن الماضي.. وهل في رسوم زيادة تقوم بدفعها في الوقت الحالي عن الماضي" لـ يرد الإعلامي أحمد موسى قائلا:" الموبايل بتاعي عليه كل شغلي، وبدفع فلوس كتير، ولازم نكمل عشان الناس".

نفاد الإنترنت

 

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مشكلة يعاني منها المواطنين يتم بحثها، بشكل سريع، والعمل على حلها.

الإنترنت

وأوضح أن هناك لجنة ستعقد يوم الاثنين المقبل، سيحضر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وأن سرعة الانترنت في مصر عالية للغاية، والقادم سيكون أفضل فيما يخص ملف الانترنت، وأن ترتيب مصر يكون في المركز الرابع على أفريقى، منوها بأن 64% من الكابلات النحاسية تم تغييرها لكابلات ألياف ضوئية.

وأشار إلى أن باقي النسبة التي لم تتغير لـ كابلات نحاسية، سيتم تغيرها بنهاية العام المقبل، وأن حياة كريمة لها دور في الانتهاء من تبديل الكابلات، وأن المناطق التي تشتكي من الإنرنت تكون بسبب الكابلات النحاسية.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات النواب، إننا نعمل على أن يكون لكل منصة عالمية في مصر، ممثل قانوني رسمي لها، لمعرفة الضوابط والمعايير والقوانين في مصر، مضيفا: منها منصات فيسبوك وتيك توك وغيرها.

وتابع رئيس لجنة اتصالات النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المواطنين تحدثوا عن الإنترنت ونسبة الاستهلاك، وكثير منهم أشار إلى وجود تطبيقات ومنصات وفيديوهات تستهلك كميات كبيرة من باقات الإنترنت، معلقا: "فيديوهات معينة وتطبيقات تستهلك الباقة".

 نفى رئيس لجنة اتصالات النواب، حدوث أي زيادات في أسعار الهواتف المصنعة محليا، مشيرا إلى أن المنتج المحلي يجب أن يكون بسعر يقل عن المنتج المستورد، وأن نسبة الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية وصلت إلى 100%.

وتابع: هننزل نعمل جولات لمتابعة أسعار الهواتف في السوق المصرية، وعامل لجنة تضم مسئولون من تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، لمتابعة الملفات المهمة بالقطاع.


 

الاتصالات لجنة الاتصالات النواب مجلس النواب أحمد موسى أحمد بدوي

