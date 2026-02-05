السجن 4 سنوات لوالد طفل الإسماعيلية المتهم بإنهاء حياة زميله بـ«المنشار الكهربائي»

أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية، حكمها في بالسجن المشدد 4 سنوات على والد المتهم وتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية منشار الإسماعيلية»، والمتهم فيها بقتل زميله والمشاركة في تقطيع جثته.

جاء ذلك بعد انتهاء هيئة المحكمة من سماع المرافعات والاطلاع على أوراق القضية.

وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت مطالبات من دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا ثبوت الاتهام بالأدلة والقرائن، فيما تمسك دفاع المتهم ببراءته، مشيرًا إلى عدم توافر القصد الجنائي.

ونطقت المحكمة بالحكم خلال دقائق، وسط ترقب من أسرة المجني عليه وأهالي الإسماعيلية، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.