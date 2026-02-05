أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أيهما أفضل للشراء ولماذا؟.. ساعة سامسونج جالاكسي 8 مقابل ساعة جالاكسي 7

لا يتعلق الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 8 وساعة سامسونج جالاكسي ووتش 7 بالمفاضلة بين القديم والجديد، بل بالمفاضلة بين التحسينات والقيمة.

تبدو الساعتان الذكيتان متطابقتين تقريبًا ظاهريًا، وتشتركان في نفس المعالج القوي، إلا أن سامسونج أجرت تحسينات طفيفة على السطوع، وتتبع الصحة، وعمر البرمجيات، وهي تحسينات مهمة على المدى الطويل.

بالنسبة للمشترين الذين يرغبون في الترقية من ساعة جالاكسي ووتش قديمة أو الذين يدخلون عالم سامسونج لأول مرة، يمكن لهذه الاختلافات الدقيقة أن تؤثر على الراحة اليومية، ووضوح الرؤية في الهواء الطلق، وسهولة الاستخدام على المدى الطويل.

مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي فهل هي على وشك الانتهاء ؟

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة طفرة غير مسبوقة قد جعلته أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد وبعض الأسواق المالية، إلا أن هذا الصعود السريع بات يواجه تحديات هيكلية متزايدة قد تهدد استدامته، وتعيد إلى الواجهة العديد من التحذيرات من تكوّن فقاعة استثمارية قد تقترب من مرحلة التصحيح الحاد فيبدو أن فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الأنتهاء

بعد الحوت الأزرق.. روبلوكس تلحق بقائمة الألعاب المحجوبة في مصر.. فما القصة؟

تحولت العديد من المنصات الرقمية من مجرد وسائل للترفيه ولقضاء بعض أوقات الفراغ إلى أدوات تقوم بالسيطرة النفسية والجسدية وذلك على عقول العديد من الصغار والمراهقين.

بأقوى معالج وبطارية جبارة .. هاتف iQOO 15 Ultra يغزو الأسواق

أصبح هاتف iQOO 15 Ultra رسميًا الآن أول هاتف iQOO مزود بمروحة تبريد نشطة و يستحق لقب “Ultra”.

ويستمد هاتف Ultra قوته من معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف iQOO 15 الأساسي .

سامسونج Galaxy S26 Ultra يضيف ميزتين ثوريتين لشاشته.. تعرف عليهما

يبدو أن سامسونج قد حققت نجاحًا كبيرًا مع الميزة الجديدة التي تجذب المشترين في هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث يبدو أن الكثير يتطلع إليها بشغف كبير.

سيتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، وسيعود بروز الكاميرا الخلفية ليُفسح المجال لفتحة العدسة الأوسع.