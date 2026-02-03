قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسريب يؤكد: سامسونج تجهز Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 وسلسلة Tab S12

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

عندما ظهر رقم الطراز SM‑L716 في قاعدة بيانات GSMA قبل أسابيع، لم يكن يعني شيئًا لمعظم المتابعين، لكنه كان بالنسبة لميهاي ماتاي بداية قصة صحفية جديدة عن مستقبل ساعات سامسونج وأجهزتها اللوحية. 

في تقريره على SamMobile بعنوان يؤكد أن "تسريبًا جديدًا يثبت أن Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 وسلسلة Tab S12 قيد التطوير"، حوّل ماتاي سطورًا تقنية باردة إلى ملامح أولى لاستراتيجية كاملة تستعد بها الشركة الكورية لعام 2026.

بدايات مع سامسونج وشغف قديم بالهواتف

أوضحت صفحة التعريف في SamMobile أن ميهاي ماتاي يعمل بوصفه مدوّنًا وكاتب أعمدة لدى الموقع المتخصص في أخبار سامسونج، وأن علاقته بعالم الهواتف بدأت مبكرًا مع هاتف Samsung A800 الذي يصفه بأنه صاحب أثر خاص في ذاكرته. 

أشارت السيرة القصيرة إلى أن هذا الهاتف "تحمل الكثير" في فترة مبكرة من حياته، وأن جزءًا منه لا يزال يفتقد متعة تصميم الهواتف الصدفيّة، وهي لمحة إنسانية بسيطة تعكس خلفية شخصية لعلاقة طويلة مع علامة سامسونج قبل أن تتحول إلى مادة مهنية يومية.

مسار مهني بين الأخبار السريعة والتحليلات القصيرة

كشفت المواد المنشورة باسمه في SamMobile أن مسيرة ميهاي ماتاي المهنية تتركز في تغطية أخبار سامسونج من زاوية تجمع بين الخبر العاجل والتحليل الخفيف، مع اعتماد واضح على التسريبات وقواعد البيانات التنظيمية مثل سجلات GSMA وIMEI. 

أوضحت هذه المواد أن ماتاي يكتب بانتظام عن خطط سامسونج للأجهزة القابلة للطي، الساعات الذكية Galaxy Watch، الأجهزة اللوحية من سلسلة Galaxy Tab S، إضافة إلى تعليقات قصيرة على التغييرات في واجهة One UI وخدمات سامسونج الرقمية.

قراءة الأرقام: من SM‑L716 إلى Galaxy Watch Ultra 2

أبرز تقرير ميهاي ماتاي الأخير حول Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 وTab S12 طريقة عمله في تفكيك المعطيات التقنية إلى دلالات واضحة. أوضح في نصه أن ظهور رقم طراز جديد تمامًا، هو SM‑L716، إلى جانب النموذج المعروف SM‑L705 الذي استخدم في نسخ Galaxy Watch Ultra السابقة لعامي 2024 و2025، يشير بقوة إلى أن سامسونج تستعد هذه المرة لإطلاق خليفة حقيقي باسم Galaxy Watch Ultra 2، وليس مجرد تحديث بسيط لنفس الساعة.

بيّن ماتاي أيضًا أن أرقام الطرازات الخاصة بالساعات الأخرى، والتي تحل محل نماذج Galaxy Watch 8 مثل SM‑L320 وSM‑L330 وSM‑L335، تعزز فكرة أن الشركة تعمل على جيل كامل جديد من الساعات الذكية، ما يضع Galaxy Watch 9 في قلب خارطة الأجهزة القابلة للارتداء التي تخطط سامسونج لطرحها خلال 2026.

إعادة رسم خريطة أجهزة Galaxy Tab S

أشار تقرير SamMobile الذي وقّعه ميهاي ماتاي إلى أن التسريب لا يقتصر على الساعات، بل يمتد إلى الأجهزة اللوحية من الفئة العليا لدى سامسونج. 

أوضح أن قاعدة بيانات GSMA تضمّنَت رقمَي طراز جديدين لسلسلة Galaxy Tab S12، من فئة Tab S12+ وTab S12 Ultra، من دون أي إشارة إلى نموذج أساسي يحمل اسم Tab S12 فقط، في خطوة يراها التقرير استمرارًا لنهج الشركة في إعادة تجربة إستراتيجية "Plus وUltra" التي سبق استخدامها مع Tab S10+ وTab S10 Ultra.

بيّن ماتاي في هذا السياق أن سجلات الجيل السابق Tab S11، التي حملت أرقامًا مثل SM‑X730 وSM‑X736 للطراز الأساسي وSM‑X930 وSM‑X936 لطراز Ultra، تساعد في فهم كيف تغير سامسونج تسميات أجهزتها، وكيف يمكن أن تعود إلى التخلي عن النموذج القياسي لصالح التركيز على الفئات الأعلى في الأجهزة اللوحية.

تأثيره في تغطية مستقبل أجهزة سامسونج

أكدت تغطيات موازية في مواقع تقنية أخرى مثل GSMArena ووسائل إعلام متخصصة أن تقرير ميهاي ماتاي عن Galaxy Watch 9 وWatch Ultra 2 وTab S12 كان من أوائل المواد التي ربطت بين أرقام الطرازات المسربة وبين خريطة إصدار أجهزة سامسونج لعام 2026. 

أوضحت هذه المواقع أن ما نشره SamMobile تحوّل إلى مرجع أولي استندت إليه تغطيات لاحقة للحديث عن توقيت متوقع لكشف الساعات الذكية الجديدة في حدث Unpacked الصيفي المخصص عادة للأجهزة القابلة للطي، مع ترجيح إطلاق سلسلة Tab S12 في موعد لاحق من العام نفسه.

بهذا الأسلوب، يرسخ ميهاي ماتاي موقعه داخل منظومة SamMobile كأحد الأصوات المتخصصة في متابعة "خريطة الطريق" الخاصة بسامسونج، معتمداً على قراءة دقيقة لقواعد البيانات والتسريبات، وتحويلها إلى قصص صحفية مبسطة تساعد جمهور هواتف Galaxy وساعات Galaxy Watch على فهم ما ينتظرهم من أجهزة جديدة قبل وصولها رسميًا إلى الأسواق.

Galaxy Watch 9 سامسونج Watch Ultra 2 سلسلة Tab S12 Tab S12

