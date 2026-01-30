سامسونج ترفع سعر Galaxy S26 وتخفض سعر Ultra في مفاجأة جديدة

كشفت منصة 9to5Google، نقلًا عن بيانات مسرّبة من موزع سويدي عبر موقع WinFuture، أن سامسونج تستعد لتعديل أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 بطريقة مختلفة عن المعتاد، مع رفع سعر الطراز الأساسي وخفض سعر طراز Ultra الأغلى.

أوضحت التسريبات أن هذه التغييرات تأتي في ظل ارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف بسبب الطلب المتزايد على ذواكر مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج الإجمالية للأجهزة الجديدة.​

زيادة لسعر النسخة الأساسية

أوضحت البيانات أن سعر Galaxy S26 الأساسي في السوق السويدي سيرتفع بنحو 100 يورو تقريبًا عند المقارنة بين نسخ 256 جيجابايت، مع وصول السعر هناك إلى 11,990 كرونة سويدية بدلًا من السعر السابق لنسخة السعة نفسها في جيل Galaxy S25.

أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تعتزم إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت في الطرازين الأساسي و+S26، والاعتماد على 256 جيجابايت كنقطة بداية، وهو ما يعني ارتفاع السعر المبدئي المدفوع مقابل الدخول إلى السلسلة الجديدة.​

خفض في سعر Galaxy S26 Ultra

أكد التقرير أن الصورة مختلفة مع Galaxy S26 Ultra، حيث تُظهر البيانات أن الجهاز سيأتي بسعر أقل بنحو 100 يورو تقريبًا مقارنة بسعر Galaxy S25 Ultra لنسخة 256 جيجابايت في بعض الأسواق الأوروبية.

أوضحت 9to5Google أن سامسونج قد تستخدم هذا التخفيض لجعل طراز Ultra أكثر جاذبية للمستخدمين، خاصة أنه يحصل في المقابل على تحسينات متوقعة في الكاميرا والبطارية وميزات مثل “شاشة الخصوصية” التي تقيّد زاوية الرؤية لحماية محتوى الشاشة من تطفل من حول المستخدم.​

فروق الأسعار بين الطرازات والسعات

أشارت التسريبات إلى جدول أسعار مبدئي متوقع في أوروبا، حيث يُتوقَّع أن يبلغ سعر Galaxy S26 بسعة 256 جيجابايت نحو 1049 يورو، وسعر Galaxy S26+ بالسعة نفسها حوالي 1299 يورو، بينما يبدأ Galaxy S26 Ultra من 1399 يورو لنسخة 256 جيجابايت ويصل إلى 1809 يورو لسعة 1 تيرابايت.

أوضحت التقارير أن هذه الأرقام لا تزال مبنية على سوق مثل السويد الذي تشتهر أسعاره بالارتفاع النسبي، لكنها تعطي مؤشرًا عامًا لما يمكن أن تبدو عليه الأسعار في باقي دول أوروبا وربما في أسواق أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة مع اختلافات بسيطة.