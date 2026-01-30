قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سامسونج ترفع سعر Galaxy S26 وتخفض سعر Ultra في مفاجأة جديدة

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google، نقلًا عن بيانات مسرّبة من موزع سويدي عبر موقع WinFuture، أن سامسونج تستعد لتعديل أسعار سلسلة هواتف Galaxy S26 بطريقة مختلفة عن المعتاد، مع رفع سعر الطراز الأساسي وخفض سعر طراز Ultra الأغلى. 

أوضحت التسريبات أن هذه التغييرات تأتي في ظل ارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة المستخدمة في الهواتف بسبب الطلب المتزايد على ذواكر مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج الإجمالية للأجهزة الجديدة.​

زيادة لسعر النسخة الأساسية

أوضحت البيانات أن سعر Galaxy S26 الأساسي في السوق السويدي سيرتفع بنحو 100 يورو تقريبًا عند المقارنة بين نسخ 256 جيجابايت، مع وصول السعر هناك إلى 11,990 كرونة سويدية بدلًا من السعر السابق لنسخة السعة نفسها في جيل Galaxy S25. 

أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تعتزم إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت في الطرازين الأساسي و+S26، والاعتماد على 256 جيجابايت كنقطة بداية، وهو ما يعني ارتفاع السعر المبدئي المدفوع مقابل الدخول إلى السلسلة الجديدة.​

خفض في سعر Galaxy S26 Ultra

أكد التقرير أن الصورة مختلفة مع Galaxy S26 Ultra، حيث تُظهر البيانات أن الجهاز سيأتي بسعر أقل بنحو 100 يورو تقريبًا مقارنة بسعر Galaxy S25 Ultra لنسخة 256 جيجابايت في بعض الأسواق الأوروبية. 

أوضحت 9to5Google أن سامسونج قد تستخدم هذا التخفيض لجعل طراز Ultra أكثر جاذبية للمستخدمين، خاصة أنه يحصل في المقابل على تحسينات متوقعة في الكاميرا والبطارية وميزات مثل “شاشة الخصوصية” التي تقيّد زاوية الرؤية لحماية محتوى الشاشة من تطفل من حول المستخدم.​

فروق الأسعار بين الطرازات والسعات

أشارت التسريبات إلى جدول أسعار مبدئي متوقع في أوروبا، حيث يُتوقَّع أن يبلغ سعر Galaxy S26 بسعة 256 جيجابايت نحو 1049 يورو، وسعر Galaxy S26+ بالسعة نفسها حوالي 1299 يورو، بينما يبدأ Galaxy S26 Ultra من 1399 يورو لنسخة 256 جيجابايت ويصل إلى 1809 يورو لسعة 1 تيرابايت. 

أوضحت التقارير أن هذه الأرقام لا تزال مبنية على سوق مثل السويد الذي تشتهر أسعاره بالارتفاع النسبي، لكنها تعطي مؤشرًا عامًا لما يمكن أن تبدو عليه الأسعار في باقي دول أوروبا وربما في أسواق أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة مع اختلافات بسيطة.

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

