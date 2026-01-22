قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مُذهل .. تعرّف على أهم مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

سامسونج جالاكسي إس 25 ألترا
سامسونج جالاكسي إس 25 ألترا
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Galaxy S26 Ultra  ، والمتوقع وفقا للتسريبات أن يتم طرحه بستة ألوان مختلفة وفقا لمنشور تم نشره على موقع X

سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

على الجانب الآخر فإذا كنت تأمل أن تُقدم سامسونج ألوانًا جريئة، فإن هذا التسريب سيُخيب آمالك فوفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف بستة ألوان معظمها مألوف، مع إضافة اللون البنفسجي الكوبالت والذهبي الوردي فيبدو أن سامسونج تُفضل الألوان الهادئة لهواتفها الرائدة، متجنبةً الخيارات الجريئة مثل اللون البرتقالي لهاتف آيفون 17 برو 

أما عن موعد طرحه فمن المتوقع إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra في 25 فبراير 2026، ببطارية أكبر، وشحن سلكي أسرع بقوة 60 واط، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس.

لطالما كان أداء الكاميرا نقطة محورية في هواتف سلسلة Ultra،  قد ترتقّي الكاميرا الرئيسية إلى 200 ميجابكسل، مما أثار حماس عشاق الكاميرات

أشارت شائعات حديثة إلى أن سامسونج تخطط لتحديث مستشعرات الكاميرا الرئيسية، والعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا السيلفي
أشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا المزعوم سيأتي مزودًا بتحسينات عديدة في الكاميرا ومن المتوقع أن يحتوي على تحسينات في الكاميرا، مثل تقليل الوهج وتحسين العدسات بطبقة طلاء جديدة.

هاتف جالاكسي إس 26 ألترا 

ميزات كاميرا سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا 

أما عن أبرز ميزات هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا،  فهي التقاط صور أفضل تحت أشعة الشمس المباشرة أو عندما يكون مصدر الضوء موجهاً مباشرةً نحو الكاميرات. عادةً، في مثل هذه الظروف، عندما يصطدم شعاع الضوء بعدسة الكاميرا، يتشتت، مما يجعل الصورة تبدو ضبابية وغير واضحة. ولكن مع هذا التحسين المُعلن عنه، سيتم حل هذه المشكلة تحديداً.

أفادت التقارير أن سامسونج تمكنت من حل مشكلة قد أثرت على أداء كاميرا هواتف سلسلة Galaxy S السابقة، وهي عدم  ظهور الملامح الشخصية بدقة في الصور الملتقطة بالهاتف. إلا أنه لم تُقر الشركة بعد بهذه المشاكل المزعومة، ولم تُشر إلى ما إذا كانت ستُقدم تحسينات في مكونات هواتفها الذكية القادمة، لذا ينبغي التعامل مع هذه المعلومات المسربة بحذر.

أشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا سيحمل نفس مواصفات الكاميرا الموجودة في سابقه. ويُشاع أن هذا الهاتف الرائد سيُجهز بإعداد كاميرا خلفية رباعية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. 

وفقا للتسريبات سيضم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع إمكانية تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية أخرى بدقة 50 ميجابكسل، توفر إمكانية تقريب بصري 5x.

هاتف Galaxy S26 Ultra هواتف سلسلة Ultra هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا كاميرا تليفوتوغرافية كاميرا السيلفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

هتك عرض فتاة الهرم

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

ترشيحاتنا

المؤرخ محمد عفيفي

محمد عفيفي : معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يجري جولة ميدانية

رئيس العليا لانتخابات المهندسين يتفقد لجان الصعيد ويجري حوارات مباشرة مع المرشحين

عاملة الأهرامات

عاملة مصرية تروج لزيارة الأهرامات بـ إبتسامة وخفة دم

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد