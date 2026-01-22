بتصميم مُذهل .. تعرّف على أهم مواصفات هاتف Galaxy S26 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Galaxy S26 Ultra ، والمتوقع وفقا للتسريبات أن يتم طرحه بستة ألوان مختلفة وفقا لمنشور تم نشره على موقع X

سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

على الجانب الآخر فإذا كنت تأمل أن تُقدم سامسونج ألوانًا جريئة، فإن هذا التسريب سيُخيب آمالك فوفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي الهاتف بستة ألوان معظمها مألوف، مع إضافة اللون البنفسجي الكوبالت والذهبي الوردي فيبدو أن سامسونج تُفضل الألوان الهادئة لهواتفها الرائدة، متجنبةً الخيارات الجريئة مثل اللون البرتقالي لهاتف آيفون 17 برو

أما عن موعد طرحه فمن المتوقع إطلاق هاتف Galaxy S26 Ultra في 25 فبراير 2026، ببطارية أكبر، وشحن سلكي أسرع بقوة 60 واط، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس.

لطالما كان أداء الكاميرا نقطة محورية في هواتف سلسلة Ultra، قد ترتقّي الكاميرا الرئيسية إلى 200 ميجابكسل، مما أثار حماس عشاق الكاميرات

أشارت شائعات حديثة إلى أن سامسونج تخطط لتحديث مستشعرات الكاميرا الرئيسية، والعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا السيلفي

أشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا المزعوم سيأتي مزودًا بتحسينات عديدة في الكاميرا ومن المتوقع أن يحتوي على تحسينات في الكاميرا، مثل تقليل الوهج وتحسين العدسات بطبقة طلاء جديدة.

ميزات كاميرا سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

أما عن أبرز ميزات هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا، فهي التقاط صور أفضل تحت أشعة الشمس المباشرة أو عندما يكون مصدر الضوء موجهاً مباشرةً نحو الكاميرات. عادةً، في مثل هذه الظروف، عندما يصطدم شعاع الضوء بعدسة الكاميرا، يتشتت، مما يجعل الصورة تبدو ضبابية وغير واضحة. ولكن مع هذا التحسين المُعلن عنه، سيتم حل هذه المشكلة تحديداً.

أفادت التقارير أن سامسونج تمكنت من حل مشكلة قد أثرت على أداء كاميرا هواتف سلسلة Galaxy S السابقة، وهي عدم ظهور الملامح الشخصية بدقة في الصور الملتقطة بالهاتف. إلا أنه لم تُقر الشركة بعد بهذه المشاكل المزعومة، ولم تُشر إلى ما إذا كانت ستُقدم تحسينات في مكونات هواتفها الذكية القادمة، لذا ينبغي التعامل مع هذه المعلومات المسربة بحذر.

أشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا سيحمل نفس مواصفات الكاميرا الموجودة في سابقه. ويُشاع أن هذا الهاتف الرائد سيُجهز بإعداد كاميرا خلفية رباعية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

وفقا للتسريبات سيضم كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل مع إمكانية تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية أخرى بدقة 50 ميجابكسل، توفر إمكانية تقريب بصري 5x.