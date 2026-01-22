قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: بعض الدول تراجعت عن المشاركة في ترتيبات ما بعد حرب غزة بسبب مخاوف أمنية
لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق
صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه
تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا
بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية
طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم شهي
الأمم المتحدة : الوضع في سوريا لا يزال شديد التوتر
وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم شهي

القلقاس
القلقاس
اسماء محمد

يعد القلقاس باللحمة من الأكلات الشهية ولكن عدم طهيه بطريقة صحيحة يجعل البعض يكرهه وينفر من مذاقه.

نعرض لكم طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم احترافي وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري

مقادير القلقاس باللحمة

2 حبة قلقاس مكعبات

 ½ كيلو لحمة مكعبات

4 حزمة سلق

2 حزمة كزبرة

بصل أبيض أربع تربع

 قرن فلفل حار أخضر

 مكعب زبدة

 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبهان باودر

 جوزة الطيب

 7 بهارات

 ملح

 فلفل أسود 

 ماء مغلي

للسلق

فصوص ثوم

السلق

 مرقة

 زبدة

 زيت زيتون

طريقة عمل القلقاس باللحمة

قطعي اللحمة عصافيري ثم شوحيها في طاسة على النار بها زيت زيتون و زبدة  ثم اضيفي حبهان باودر و7 بهارات  و جوزة الطيب وبصل وفلفل حار 

قلبي جميع المكونات جيدا ثم اضيفي ماء مغلى و اتركيها حتى تمام السلق.

ضعي السلق و الكزبرة مع ماء فى الخلاط ثم صفيه وضيفي الماء على حلة اللحمة و قلبي جميع المكونات جيداً.

ضعي مكعبات القلقاس و قلبي المكونات جيدا ثم شوحيها في طاسة بها زبدة وثوم مفروم والسلق بدون ماء وقلبيهم جيدا.

ضعي السلق مع اللحمة و القلقاس وقلبي المكونات وضعيها في طبق التقديم وجهزي الخبز البلدي بجانبه كما يمكن تناوله مع الأرز.

القلقاس طريقة عمل القلقاس القلقاس باللحمة طريقة عمل القلقاس باللحمة السلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ترشيحاتنا

حركة حماس

كتير خارجين .. طارق فهمي يكشف مصير قيادات أمنية في حركة حماس

المتحف المصري

هاني بيتر : مصر تتجاوز استضافتها 18 مليون سائح .. وحلم الـ30 مليونا يقترب للحقيقة

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية

طارق فهمي: إسرائيل تعترض بوضوح على أي دور تركي أو قطري بقطاع غزة

بالصور

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

أطعمة شائعة تدمر صحة الأمعاء بصمت.. خبراء يحذرون من تأثيرها على الجهاز الهضمي

أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء
أطعمة تدمّر صحة الأمعاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد