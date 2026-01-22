طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم شهي

يعد القلقاس باللحمة من الأكلات الشهية ولكن عدم طهيه بطريقة صحيحة يجعل البعض يكرهه وينفر من مذاقه.

نعرض لكم طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم احترافي وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري

مقادير القلقاس باللحمة

2 حبة قلقاس مكعبات

½ كيلو لحمة مكعبات

4 حزمة سلق

2 حزمة كزبرة

بصل أبيض أربع تربع

قرن فلفل حار أخضر

مكعب زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

حبهان باودر

جوزة الطيب

7 بهارات

ملح

فلفل أسود

ماء مغلي

للسلق

فصوص ثوم

السلق

مرقة

زبدة

زيت زيتون

طريقة عمل القلقاس باللحمة

قطعي اللحمة عصافيري ثم شوحيها في طاسة على النار بها زيت زيتون و زبدة ثم اضيفي حبهان باودر و7 بهارات و جوزة الطيب وبصل وفلفل حار

قلبي جميع المكونات جيدا ثم اضيفي ماء مغلى و اتركيها حتى تمام السلق.

ضعي السلق و الكزبرة مع ماء فى الخلاط ثم صفيه وضيفي الماء على حلة اللحمة و قلبي جميع المكونات جيداً.

ضعي مكعبات القلقاس و قلبي المكونات جيدا ثم شوحيها في طاسة بها زبدة وثوم مفروم والسلق بدون ماء وقلبيهم جيدا.

ضعي السلق مع اللحمة و القلقاس وقلبي المكونات وضعيها في طبق التقديم وجهزي الخبز البلدي بجانبه كما يمكن تناوله مع الأرز.