هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون

الذهب
الذهب
أمينة الدسوقي

لا يتكون الذهب في باطن الأرض كما قد يعتقد البعض، بل يولد في أكثر البيئات عنفا في الكون، حيث تنهار النجوم أو تتصادم في أحداث كونية هائلة في تلك اللحظات المشبعة بالنيوترونات والطاقة، تنطلق سلسلة تفاعلات نووية سريعة تنتج عناصر ثقيلة مثل الذهب والبلاتين.

رحلة الذهب تبدأ من انفجارات النجوم

ورغم أن هذه الصورة العامة معروفة منذ سنوات، فإن التفاصيل الدقيقة لهذه العملية ظلت لغزا حير العلماء، خاصة فيما يتعلق بكيفية تحول النوى غير المستقرة إلى عناصر مستقرة وثمينة.

لغز النوى النادرة الحلقة المفقودة

تكمن المشكلة في أن بعض مراحل تكون العناصر الثقيلة تمر عبر نوى ذرية نادرة جدا وقصيرة العمر، ما يجعل دراستها داخل المختبر تحديا بالغ الصعوبة هذه النوى تمثل حلقات أساسية في ما يُعرف بعملية “الالتقاط السريع للنيوترونات”، وهي المسار الفيزيائي المسؤول عن تكوين معظم العناصر الأثقل من الحديد في الكون.

ولسنوات طويلة، بقيت هذه الحلقات خارج نطاق القياس الدقيق، مما أبقى النماذج الفلكية ناقصة التفاصيل.

اختراق علمي من قلب المختبرات الأوروبية

في دراسة حديثة نُشرت في دورية "فيزيكال ريفيو ليترز"، نجح فريق بحثي بقيادة جامعة تينيسي في نوكسفيل، وبالتعاون مع منشأة "إيسولدي" التابعة للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن)، في تحقيق تقدم مهم.

تمكن الباحثون من دراسة كيفية تحلل نوى غريبة تقع مباشرة على مسار تكون العناصر الثقيلة، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو فهم “الجانب النووي” لهذا اللغز الكوني.

تجربة دقيقة على نظير نادر

اعتمدت التجربة على نظير شديد الندرة يُعرف بـ"الإنديوم-134" وعند تحلله، ينتج عنه عدد من نظائر القصدير في حالات مثارة، مثل القصدير-132 و133 و134.

وباستخدام كاشف نيوترونات متطور، استطاع العلماء قياس طاقات النيوترونات المنبعثة خلال نوع معقد من التحلل يُعرف بـ"تحلل بيتا المتأخر المصحوب بانبعاث نيوترونين".

إنجاز علمي بعد 20 عاما من المحاولات

يمثل هذا القياس أول رصد تفصيلي من نوعه منذ عقدين لنواة تقع فعليًا على مسار عملية الالتقاط السريع للنيوترونات ولم يعد الأمر مقتصرا على معرفة أن النواة تطلق نيوترونين، بل أصبح بالإمكان تحديد كيفية حدوث ذلك، وكمية الطاقة المصاحبة له.

هذه البيانات تفتح الباب أمام فهم أعمق للبنية الداخلية للنوى الذرية، وتمنح العلماء أدوات أدق لمحاكاة الأحداث الكونية العنيفة.

النواة تحتفظ بذاكرتها

ومن أبرز المفاجآت التي كشفتها الدراسة، رصد حالة نووية نادرة في القصدير-133 ظل البحث عنها مستمرا لنحو 20 عامًا والأهم من ذلك، أن النتائج أظهرت أن النواة لا تتصرف بشكل عشوائي بعد انبعاث النيوترونات، كما كانت تفترض النماذج التقليدية.

بل تبين أنها تحتفظ بجزء من “ذاكرتها” عن حالتها السابقة، وهو اكتشاف قد يعيد صياغة فهم العلماء لسلوك النوى الذرية في هذه الظروف المتطرفة.

خطوة صغيرة تفسر أسرارا كونية كبيرة

لا تعني هذه الدراسة أن العلماء صنعوا الذهب أو اكتشفوا مصدره المباشر، لكنها كشفت تفصيلا نوويا دقيقا في سلسلة التفاعلات التي تؤدي إلى تكون العناصر الثقيلة.

ومثل هذه التفاصيل، رغم صغرها، تُعد أساسية لبناء نماذج علمية أكثر دقة، تربط بين سلوك النوى داخل المختبرات، وبين الظواهر الكونية العنيفة التي شكلت العناصر التي نعرفها اليوم.

فهم أعمق لأصل الكون

هذا التقدم العلمي لا يضيف مجرد معلومة جديدة، بل يعزز قدرتنا على فهم كيفية تشكل المادة في الكون، ويقربنا خطوة إضافية من حل أحد أقدم الألغاز كيف وُلدت العناصر التي تكون عالمنا، ومن بينها الذهب الذي طالما أذهل البشرية.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

انعقاد الاجتماع الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية

انعقاد الاجتماع الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الإفتاء المصرية والأردنية

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر.. اعرف حكمها والمأثور عن النبي فيها

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد