ياسر ريان: أعتذر عن تصريحاتي ضد «بن شرقي».. واللاعب يستحق الاستمرار مع الأهلي

تحدّث ياسر ريان، نجم الكرة المصرية السابق، عن فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "معتمد جمال ريح الأهلي بالتشكيل الذي بدأ به، وأمر طبيعي أن الأهلي يفوز على الزمالك".

وأضاف: "لسه مصمم أن هناك بعض اللاعبين يجب أن يرحلوا، وضياع ركلة جزاء حسام عبد المجيد كانت نقطة تحول كبيرة للأهلي".

وتابع: "كان هناك حملة ممنهجة ضد الأهلي، والمباراة هذه أفسدت كل ذلك، وحسام عبد المجيد كان خارج المباراة، ومش فاهم مين الذي أعطاه الإذن لتنفيذ ضربة الجزاء".

واختتم: "الزمالك مستواه في تراجع، وعندما يخسر مستواه ينخفض، أما الأهلي إذا فاز بالدوري سيكون إنجازًا عظيمًا.. أنا غيرت رأيي في بن شرقي بعد الهدفين في الزمالك، ويجب أن يستمر".