دفاع الأهلي ضعيف .. حمادة طلبة: الزمالك لو كسب سموحة سيكون نقطة تحوّل كبيرة

تحدّث حمادة طلبة نجم الكرة المصرية السابق عن فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري الممتاز بثلاثية نظيفة.

وقال طلبة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "اللي مزعلني من لاعبي الزمالك إنك لما تكسب المباراة كنت بتبالغ، والأهلي كسب الزمالك 3-0 وحيّى الجماهير ومشى."

وأضاف: "الزمالك لو كسب سموحة هيبقى نقطة تحول كبيرة، وكابتن معتمد عمل أداء عالي الموسم ده مع الزمالك، وجماهير الزمالك هي السند الحقيقي للنادي."

وتابع: "الموسم ده أفضل موسم في تاريخ الدوري من فترة طويلة، معتمد جمال أخطأ في التشكيل في مباراتين إنبي والأهلي، بس مش عاوزين نقسّي عليه."

وواصل: "معتمد جمال طمعنا في الدوري، ومعتمد جمال عَشَم الناس في الدوري بعد ما كان الكل شايف أن الزمالك بعيد."

وأكمل: "إنبي من أفضل الفرق الموجودة ضمن السبع فرق بتوع التتويج، ومعتمد جمال لما غير في التشكيل من ماتش إنبي بدأت الدنيا تهرب منه."

واختتم: “معتمد جمال يتحمل مسؤولية التعادل أمام إنبي والخسارة من الأهلي. معتمد جمال مكنش حافظ الأهلي، ولو حافظ الأهلي كان ممكن يكسب الماتش. ومعتمد جمال ظلم محمد إسماعيل، ودفاع الأهلي ضعيف جدًا”.