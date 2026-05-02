هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس .. خبرا يبحث جميع أولياء أمور طلاب المدارس عن مدى صحته حاليا على مختلف محركات البحث على الانترنت

يأتي تساؤل أولياء الأمور عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس ، بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من زيادة كثافة الأتربة والرمال المثارة على الصحراء الغربية ومناطق من محافظة الجيزة ، مؤكدةً اقتراب الأتربة والرمال المثارة إلى محافظات شمال ووسط الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك .

حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات تنص على تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس

وقال المصدر: لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حتى الآن أي قرارات رسمية تنص على تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس

وشدد المصدر على أن قرارات تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غالبا ما يتم تركها للسادة المحافظين ، حيث يتولى كل محافظ إصدار القرار المناسب في محافظته حسب خطورة الوضع في كل محافظة ، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين .

وأوضح المصدر أنه في حال عدم صدور أي قرار ينص على تعطيل الدراسة في المدارس بشكل رسمي في أي محافظة في مصر ، سيكون على الطلاب الإلتزام بالحضور في المدارس لإنتظام امتحانات شهر ابريل وانتظام اليوم الدراسي بشكل طبيعي .

تعطيل الدراسة في المدارس

على جانب آخر من المقرر أن يتم رسميا تعطيل الدراسة في المدارس بجميع محافظات مصر الخميس القادم الموافق 7 مايو 2026 ، وذلك بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 اجازة رسمية في الدولة احتفالا بـ عيد العمال 2026، حيث تقرر ترحيل اجازة عيد العمال 2026 لتصبح يوم الخميس 7 مايو بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ، وبناءا عليه تسري هذه الإجازة على المدارس أيضاً .

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية

من جانبها قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها : مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الجبهة الباردة التى تعمل على نشاط الرياح وإثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، لذا يجب اتباع التعليمات الأتية :

عدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية .

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية : كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انتشار كبير للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، قد يصاحبه فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة ، من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة .