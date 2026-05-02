صحة الناس مش لعبة.. أحمد موسى: لازم الأعلى للإعلام ونقابة الأطباء يعملوا أكواد لظهور الأطباء

أكد الإعلامي احمد موسى، أن هناك انتشار لظاهرة الدجل الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك معلومات مغلوطة ترتبط بصحة المصريين .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأطباء يعملوا أكواد لظهور الأطباء على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ".

وأكمل أحمد موسى :" التريند ضيع الناس والبعض بيدور على التريند بدون أساس علمي".



وأضاف :" صحة الناس مش لعبة ولازم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحماية الناس ".



وتابع :" تلقيت تقريرا من أطباء متخصصين في جامعة هارفرد وقالوا ان اللي بيقولوا ضياء العوضي كلام فارغ وهراء".