أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد| تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر المتوقعة غداً الأحد، حيث يشهد يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجة لتكون درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 20:23، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 25:26، وشمال الصعيد 29:31، يصاحب ذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء.

فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية



وأكدت هيئة الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تمتد بنسبة 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأحد



وتابعت أن طقس الأحد سيشهد نشاطا للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى خفض انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من 60 إلى 70 كم/س على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مصاحبة السحب الرعدية بنسبة حدوث 20% تقريباً التالي:



-نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق

-احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد

-القيادة بهدوء وحذر على بعض الطرق مع تدهور الرؤية الأفقية

-تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

وأفادت هيئة الأرصاد أنه من الإثنين 4 مايو إلى الجمعة 8 مايو الجاري، يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الإثنين 4 مايو على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيكون هناك نشاط رياح من الثلاثاء 5 مايو إلى الجمعة 8 مايو على أغلب الأنحاء.

