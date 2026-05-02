تحذير حاسم.. اتحاد المواي تاي يصدر بيانا مهما بشأن فعاليات رياضية غير شرعية

أ ش أ

وجه الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، برئاسة محمد إبراهيم، تحذيرًا حاسمًا، لكل اللاعبين والمدربين والأندية والأكاديميات من المشاركة أو التنظيم أو الترويج لأي فعاليات رياضية تُقام خارج الإطار الشرعي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه كل من يثبت تورطه.

وأعلن الاتحاد ترحيبه الكامل بكل الكيانات والشركات والأفراد الراغبين في العمل بشكل قانوني، موجهًا الدعوة لهم من أجل توفيق أوضاعهم، والعمل تحت مظلة الاتحاد، والالتزام باللوائح المنظمة؛ بما يضمن شرعية النشاط وسلامة جميع عناصر اللعبة.

وشدد الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، على استمراره في تطبيق القانون بكل حزم؛ حفاظًا على هيبة الدولة وتنظيم الرياضة داخل مصر وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم المنظومة الرياضية وتطبيق أحكام القانون، وبالإشارة إلى ما صدر عن وزارة الشباب والرياضة من توجيهات وقرارات ملزمة بشأن وقف وإيقاف كافة البطولات والفعاليات الرياضية غير المرخصة.

ولفت الاتحاد إلى متابعته قيام بعض الجهات بتنظيم بطولات تحت مسميات "Arabian Warriors" و "One SFC"، دون الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد المختص أو الجهة الإدارية، بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأضاف أنه تم إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل الوقائع، وقد أصدرت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مخالفة؛ مشيرًا إلى مخاطبة أحد أندية العبور الذي ورد اسمه في سياق الإعلان عن هذا الحدث، بعدم إقامة الحدث المشار إليه، وقد التزم النادي بعدم تنظيم الفعالية في موعدها المحدد بتاريخ 24 أبريل الماضي.

وقال الاتحاد إنه تم رصد قيام الجهة المنظمة بإقامة الفعالية بالمخالفة، داخل إحدى المدارس الدولية، في تعدٍ واضح على أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث تفاجأت الإدارة التنفيذية للاتحاد بتاريخ 1 مايو بقيام ذات الجهة بتنظيم حدث جديد داخل مدرسة بالمقطم تحت مسمى "ONE SFC"، وذلك في تحدٍ صريح لكل القرارات والتحذيرات الصادرة.

وكلف الاتحاد، محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للمواي تاي، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، والتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن إيقاف الفعالية محل المخالفة، والتحفظ على القائمين على التنظيم بواسطة قسم شرطة المقطم، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية سلامة المشاركين.

وقدم محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي الشكر إلى قسم شرطة المقطم على الجهود المبذولة والتعامل السريع ضد الكيانات التي تستغل اسم الاتحاد.

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
ضياء العوضي
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
