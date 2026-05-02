أتلتيك بلباو يفوز على ديبورتيفو ألافيس برباعية بالدوري الإسباني

حقق أتلتيك بيلباو الفوز على على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وأحرز أنطونيو بلانكو هدف التقدم لألافيس، في الدقيقة الثامنة، وأدرك روبرت نافارو هدف التعادل للضيوف، بالدقيقة 46، وتمكن ناهويل تيناجليا من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 68، واستطاع بيلباو تسجيل هدف التعادل عن طريق أويهان سانست، عند حلول الدقيقة 74، وأحرز الضيوف الهدف الثالث بالدقيقة 83، بواسطة نيكو ويليامز، واختتم نيكو ويليامز رباعية الفريق الضيف، عند الدقيقة 87.

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 44 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، فيما يبقى ألافيس برصيد 36 نقطة، في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.