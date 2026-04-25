أتلتيكو مدريد يتأخر بهدف أمام بلباو في الدوري الإسباني

تأخر فريق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف أمام نظيره أتلتيك بلباو، في الشوط الأول، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء هدف أتلتيك بلباو عن طريق أيتور باريديس في الدقيقة 23.
تشكيل أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: مارك بوبيل – كليمنت لينجليه – رينيلدو روجيري – ماركوس يورينتي
خط الوسط: كوكي – بابلو باريوس – أليكس باينا
خط الهجوم: جوليانو سيميوني – أنطوان جريزمان – ألكسندر سورلوث.
تشكيل أتلتيك بلباو
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: يوري بيرتشيتشي – أيتور باريديس – داني فيفيان – أندوني جوروسابيل
خط الوسط: ميكيل جاوريجيزار – إينيغو رويز دي جالاريتا – أوناي جوميز
خط الهجوم: نيكو ويليامز – جوركا جوروزيتا – إينياكي ويليامز.