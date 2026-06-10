مانشستر سيتي يُقدّم عرضًا يصل لـ 70 مليون يورو لخطف نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

عرض كبير لضم لاعب برشلونة

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة مانشستر سيتي تتابع اللاعب عن كثب، وتستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 70 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يرى في بالدي أحد أبرز الخيارات لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب بقميص برشلونة خلال المواسم الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة لا يمانع دراسة العروض المقدمة للاعب حال وصول عرض قوي ومناسب من الناحية المالية، رغم تمسكه باستمرار الظهير الإسباني ضمن صفوف الفريق.

ويُقدر الموقع المتخصص "ترانسفير ماركت" القيمة السوقية الحالية لأليخاندرو بالدي بنحو 50 مليون يورو، ما يجعل العرض المنتظر من مانشستر سيتي أعلى من قيمته السوقية الحالية.