عمر مرموش على رأس قائمة المرشحين للرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أوروبية عن احتمالية رحيل الدولي المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار التغييرات المنتظرة داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي سام لي، المتخصص في متابعة أخبار مانشستر سيتي عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن مرموش يتواجد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي، في ظل إعادة هيكلة محتملة لقائمة الفريق.

الراحلون عن مانشستر سيتي

وأشار التقرير إلى أن القائمة تضم أيضًا عددًا من اللاعبين، من بينهم نيكو جونزاليس، وريكو لويس، وتيجاني ريندرز، وماتيو كوفاسيتش، وجيمس ترافورد، وناثان آكي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التغييرات الفنية المرتقبة داخل النادي، بعدما أعلن مانشستر سيتي رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بنهاية الموسم، فيما يقترب الإيطالي إنزو ماريسكا من تولي المهمة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان مانشستر سيتي قد أنهى موسمه المحلي بتحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بينما فقد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح آرسنال.

ويبقى مستقبل عمر مرموش محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي للإدارة الفنية الجديدة بشأن قائمة اللاعبين المستمرين والراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد.