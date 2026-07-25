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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأسماء.. هؤلاء أبرز المرشحين للانضمام لـ الأهلي خلال الصيف

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات الجديدة خلال الصيف الجاري، وفي حالة رحيل بن رمضان سيكون هناك لاعب أجنبي بدلًا منه من الخارج.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: أبرز المرشحين من العناصر المحلية للانتقال للأهلي هو طارق علاء لاعب زد ولم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن الاتجاه نحو التعاقد معه في ظل تألق كريم فؤاد مؤخرًا، والاسم الثاني هو حامد عبدالله لاعب انبي الذي ذكرنا في وقت سابق أن النادي سيتخذ خطوة التفاوض معه في الفترة المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأضاف: المرشحين للانتقال للأهلي في وسط الملعب هم محمد مخلوف لاعب وسط المصري، وآدهم حامد لاعب بتروجت.

الإعلامي أمير هشام النادي الأهلي الأهلي رحيل بن رمضان طارق علاء

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