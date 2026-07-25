أفلام ومسلسلات مميزة.. منى شلبي رحلة فنية استثنائية في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة منى شلبي بعيد ميلادها، بعدما نجحت على مدار أكثر من عقدين في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، بفضل اختياراتها الفنية المختلفة وقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة بين الدراما والكوميديا والسينما المستقلة والتجارية، لتصبح واحدة من أكثر الفنانات حصولًا على الإشادات والجوائز في العالم العربي.

ومنذ ظهورها الأول، حرصت منى شلبي على الابتعاد عن التكرار، لتصنع مسيرة فنية مليئة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور والنقاد.

البداية.. حديث الصباح والمساء

كانت انطلاقة منى شلبي الحقيقية من خلال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي قدمت فيه أداءً لفت الأنظار، لتثبت منذ خطواتها الأولى امتلاكها موهبة خاصة جعلت صناع الدراما يراهنون عليها في أعمال أكبر خلال السنوات التالية.

أين قلبي

واصلت منى شلبي تألقها في مسلسل "أين قلبي"، ونجحت في تقديم شخصية مختلفة عززت حضورها على الشاشة الصغيرة، لتبدأ في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة مع كل عمل جديد.

السلم والثعبان

جاء فيلم "السلم والثعبان" ليشكل نقطة تحول مهمة في مسيرتها السينمائية، بعدما قدمت أداءً حظي بإشادة واسعة، وأصبح الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال الرومانسية في السينما المصرية.

بحب السيما

في فيلم "بحب السيما"، قدمت منى شلبي واحدًا من أبرز أدوارها، وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات، ليؤكد قدرتها على تقديم الأعمال الجادة ذات القيمة الفنية.

خالتي فرنسا

أظهرت منى شلبي جانبًا كوميديًا مختلفًا في فيلم "خالتي فرنسا"، ونجحت في تقديم شخصية خفيفة الظل لاقت استحسان الجمهور، مؤكدة قدرتها على التنقل بين مختلف الألوان الفنية.

تيتو

شاركت في فيلم "تيتو" أمام أحمد السقا، وقدمت دورًا مميزًا في واحد من أنجح أفلام الأكشن في السينما المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أحلى الأوقات

كان فيلم "أحلى الأوقات" من أبرز المحطات في مسيرتها، إذ قدمت من خلاله أداءً إنسانيًا مؤثرًا، ولا يزال الفيلم يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور حتى اليوم.

هي فوضى

في "هي فوضى" للمخرج العالمي يوسف شاهين والمخرج خالد يوسف، قدمت منى شلبي أحد أقوى أدوارها، في فيلم ناقش قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، وحقق نجاحًا نقديًا وجماهيريًا.

نوارة

مثّل فيلم "نوارة" محطة فارقة في مسيرتها، إذ قدمت أداءً استثنائيًا نال عنه العديد من الجوائز المحلية والدولية، وأكد مكانتها كواحدة من أهم ممثلات جيلها.

واحة الغروب

في الدراما، تألقت منى شلبي في مسلسل "واحة الغروب"، وقدمت شخصية مركبة نالت عنها إشادات واسعة، ليصبح العمل من أبرز المسلسلات التاريخية في السنوات الأخيرة.

ليه لأ

حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "ليه لأ"، الذي ناقش العديد من القضايا الاجتماعية، واستطاعت أن تقدم شخصية قريبة من الجمهور، لتلقى ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصحاب الأرض

كان أحدث ظهور درامي لمنى شلبي من خلال مسلسل "أصحاب الأرض" في موسم رمضان، حيث واصلت تقديم شخصيات مختلفة تعكس حرصها على التنوع وعدم تكرار نفسها، ليحظى العمل بمتابعة واسعة ويؤكد استمرارها في اختيار أعمال تضيف إلى رصيدها الفني.

وعلى مدار رحلتها الفنية، أثبتت منى شلبي أن النجاح لا يرتبط بعدد الأعمال، وإنما بقيمتها وتأثيرها، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم نجمات التمثيل في الوطن العربي، لتواصل في كل مرحلة تقديم تجارب جديدة تثري مشوارها الفني وتؤكد موهبتها الاستثنائية.