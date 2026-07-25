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جوجل تتوسع في إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini Spark"
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتوسع في إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini Spark"

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية عن توسيع نطاق الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي الحديثة "جميناي سبارك" (Gemini Spark)، لتصبح متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين والمطورين حول العالم بعد مرحلة اختبارات أولية.

تفاصيل توسيع نطاق الوصول لأداة Gemini Spark 

وبحسب ما ذكره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني المتخصص، أطلقت جوجل التحديث الجديد الذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى ميزات Gemini Spark عبر واجهتها السحابية وتطبيقاتها المعتمدة. 

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتسريع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف خدماتها الرقمية.

وأوضح التقرير الفني أن الأداة المحدثة توفر قدرات معالجة سريعة للاستعلامات النصية والبرمجية، مع تقليل استهلاك الموارد السحابية مقارنة بالإصدارات السابقة؛ مما يتيح استجابة فورية للأوامر المعقدة وتحسين كفاءة توليد المحتوى.

الميزات التقنية وتحسينات الأداء في الإصدار الجديد 

وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى أن أداة Gemini Spark تمتاز بتقديم استجابات دقيقة في تحليل البيانات المباشرة وتوليد الأكواد البرمجية وصياغة النصوص؛ حيث عملت جوجل على تدريب النماذج الخوارزمية لرفع مستوى الفهم السياقي وتقليل نسبة الأخطاء الإملائية والمنطقية.

وتسعى الشركة عبر هذا التوسيع إلى دعم المطورين وصناع المحتوى من خلال توفير أدوات تحكم إضافية تتيح تخصيص مخرجات النموذج الذكي بما يتناسب مع احتياجات المشاريع المختلفة، إلى جانب تعزيز التوافق مع الأنظمة والمنصات الخارجية.

جدول التوفر وآليات التفعيل للمستخدمين 

وأفاد التقرير الإخباري لموقع Engadget بأن جوجل بدأت تفعيل الخدمة تدريجياً لجميع الحسابات المسجلة عبر منصاتها السحابية، مع إتاحة خيارات تجريبية مجانية لتقييم الأداء قبل الانتقال للخطط والمستويات المدفوعة.

ولم تحدد الشركة أي رسوم إضافية للوصول الأساسي في الوقت الراهن، واكتفت بالتأكيد على استمرار إرسال التحديثات البرمجية لتوسيع قائمة اللغات المدعومة وزيادة السرعة التشغيلية للأداة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جوجل Gemini Spark جميناي

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