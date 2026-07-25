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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملك أحمد زاهر لـ صدى البلد : لا أهتم بالانتقادات.. وسعيدة بحب الجمهور لي .. التنوع في الأدوار ضروري لإثبات الموهبة

الفنانة ملك أحمد زاهر
الفنانة ملك أحمد زاهر
أوركيد سامي

أكدت الفنانة ملك أحمد زاهر أنها لا تمنح الانتقادات السلبية اهتمامًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها تركز دائمًا على تطوير نفسها والاستفادة من الآراء البناءة، بينما تعتبر دعم الجمهور ومحبتهم أكبر دافع للاستمرار والنجاح.

وقالت ملك أحمد زاهر، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إنها لا تشغل نفسها بالانتقادات، موضحة أن أي شخص ناجح سيتعرض دائمًا لآراء مختلفة، لذلك تفضل التركيز على عملها وتقديم الأفضل بدلًا من الالتفات للتعليقات السلبية.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها بعد إعلان خطوبتها، مؤكدة أن رسائل التهنئة والمحبة التي وصلتها من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسعدتها كثيرًا، وشعرت من خلالها بمدى قرب الناس منها وحرصهم على مشاركتها لحظاتها السعيدة.

وأضافت أن محبة الجمهور تمثل بالنسبة لها نعمة كبيرة ومسؤولية في الوقت نفسه، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تليق بثقتهم ودعمهم المستمر لها.

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كما أشارت إلى أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم شخصيات مختلفة ومتنوعة تثري مشوارها الفني، مؤكدة أن التنوع في الأدوار يمثل تحديًا تحب خوضه، وتسعى من خلاله إلى إثبات قدراتها كممثلة.

واختتمت ملك أحمد زاهر حديثها بتوجيه الشكر لكل من هنأها وساندها، مؤكدة أن حب الجمهور هو أغلى ما حققته حتى الآن، وأنه يمنحها حافزًا كبيرًا لمواصلة النجاح وتقديم الأفضل في أعمالها المقبلة.

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ملك زاهر خطفت الأنظار مؤخراً في احتفالها بعرض فيلم "خلي بالك من نفسك"، للنجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، وتواجدت برفقة خطيبها شريف الليثي، مؤلف الفيلم، والذي احتفل أيضاً بعرض أول أفلامه في السينما برفقة ملك زاهرة.


وكشف خطيبها أنه لم يخطط لحفل الزفاف بسبب انشغاله في عدة أفلام في الفترة الحالية، وينتظر مع ملك زاهر الانتهاء من التزاماتهما الفنية في الفترة الحالية قبل التخطيط لحفل زفافهما، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من اللحظات الرومانسية التي جمعت الثنائي ملك زاهر وشريف الليثي، حيث احتفلت ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها مؤخراً بشكل رومانسي من خلال نشرها صورة من الاحتفال الذي نظمه لها خطيبها المؤلف شريف الليثي، في تلك المناسبة التي اعتبرتها الفنانة المصرية الشابة لحظة مميزة، لا سيما أن هذا الاحتفال الأول بعيد ميلادها بعد خطوبتها ومع شريكها.

وعبرت ملك زاهر عن سعادتها الأكثر اختلافا عن أي عيد ميلاد مر عليها، لا سيما أنه تميز بالهدوء والحب، واختيار خطيبها الاحتفال معها بتلك المناسبة بشكل رومانسي في حفل عشاء، وقدم لها باقة من الورود الحمراء وكعكة عيد الميلاد، وتمنت ملك أن تستمر علاقتها بخطيبها إلى الأبد، فكتبت: "لطالما كنت مولعة بالاحتفال بعيد ميلادي، لكن هذا العام، قلبي يفرح أكثر من أي وقت مضى، مشاركة هذا اليوم مع حبيبي الوسيم شعور لا يوصف، لم أكن أتخيل أن يكون عيد ميلادي بهذه الروعة، وبهذا الهدوء، وبهذا الحب، أتمنى أن يكون هذا العام أسهل علي وأكثر صحة، ولا أتمنى شيئا أكثر من أن يبقى هذا الرجل معي إلى الأبد، آمين".

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