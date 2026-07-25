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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : نتنياهو سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد أنه تم ضرب إيران بقوة شديدة حيث تم تدمير سلاحها الجوي بالكامل بما يشمل 250 طائرة حربية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض .

وأشار ترامب إلى أن الجانب الإيراني يتحدث مع واشنطن حاليا حيث يرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وقال : لا أعتقد أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لكنني مستعد للاستماع .


وأضاف: نحن في الولايات المتحدة نؤمن بحرية التعبير ونسوي خلافاتنا بالحوار ولا نستسلم للعنف السياسي
 

ولفت ترامب إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه ، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته. 

 وأقامت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا واسعا، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبيا.

فيما نُقلت المناسبة من فندق هيلتون إلى فندق والدورف أستوريا، أحد الفنادق التي كان يملكها ترامب. 

وشوهد مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي شون كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيس، وفق مراسل وكالة فرانس برس. 

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس في أبريل، وعد الرئيس ترامب بإتمام المهمّة وتنظيم عشاء آخر لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واليوم سيفي بهذا الوعد.

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