ترامب: السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رفض المملكة العربية السعودية سابقًا الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام؛ كان مرتبطًا بالوضع مع إيران، معتبرًا أن هذا السبب لم يعد قائما.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن السعودية ودول أخرى لم تكن ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات؛ بسبب ما وصفه بـ"المشكلة مع إيران"، مضيفًا: “هذه المشكلة لم تعد موجودة، ولم تعد هناك قوة عظمى هناك، إنهم يتلاشون يومًا بعد يوم”.

وأشار ترامب إلى أنه يتوقع انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام في مرحلة لاحقة، مؤكدًا أنها ستواصل في الوقت نفسه تنفيذ برنامجها النووي المدني.