محمد رياض: «لن أعيش في جلباب أبي» الأنسب للتحول إلى عرض مسرحي

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عن العمل التلفزيوني الذي يرى أنه يمتلك جميع المقومات اللازمة لتقديمه على خشبة المسرح، مؤكدًا أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" يعد الخيار الأقرب لهذا التحول.

وقال محمد رياض، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، إن المسلسل يعتمد على العلاقات الإنسانية والأسرية داخل إطار عائلي، وهو ما يجعله مناسبًا للغاية للمعالجة المسرحية.

وأوضح أن طبيعة الأحداث والحوارات التي يدور حولها العمل؛ تمنحه القدرة على الانتقال إلى المسرح دون أن يفقد روحه أو تأثيره، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا؛ إذا قُدم في صورة عرض مسرحي.

ولفت إلى أنه يتخيل أن تدور جميع الأحداث داخل منزل عبد الغفور البرعي، حيث تنطلق منه الشخصيات والعلاقات الإنسانية التي يقوم عليها العمل.