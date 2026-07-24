محمد رياض: الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح ستشهد تكريمات كبيرة تسعد الجمهور

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الدورة التاسعة عشرة من المهرجان ستشهد تكريم مجموعة من القامات الفنية التي تركت بصمة بارزة في تاريخ المسرح المصري، مشيرًا إلى أن الأسماء المختارة ستحظى بتقدير واسع من الجمهور.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أنه منذ توليه رئاسة المهرجان؛ حرص على تكريم عدد من الرموز الكبرى، حيث حملت إحدى الدورات اسم الزعيم عادل إمام، فيما حملت دورة أخرى اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وأشار إلى أن الدورة الحالية، رغم عدم حملها اسم أي فنان، تتضمن قائمة مميزة من المكرمين، مؤكدًا أن الجمهور سيكون سعيدًا بالأسماء التي وقع عليها الاختيار هذا العام، لما تمثله من قيمة فنية كبيرة وإسهامات مؤثرة في المسرح المصري.

وعن أسباب عدم إطلاق اسم أي فنان على الدورة التاسعة عشرة من المهرجان، قال إن القرار جاء انطلاقًا من رؤية تعتبر أن جميع رموز الفن ينتمون إلى هذا الحدث المسرحي الكبير.