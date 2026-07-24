خبير أسري: نجاح الأسرة لا يقوم على صراع الأدوار.. بل على شراكة الأب والأم

أكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والخبير الأسري، أن استقرار الأسرة يعتمد على تكامل الأدوار بين الأب والأم، وليس على تغليب دور أحدهما على الآخر، مشددًا على أن مسؤولية تربية الأبناء مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود الإنفاق أو الرعاية اليومية.

احتياجات الأسرة المادية

وأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن دور الأب لا يقتصر على توفير احتياجات الأسرة المادية، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والتوجيه المستمر والمشاركة الفاعلة في تنشئة الأبناء، بما يسهم في بناء شخصياتهم بصورة سليمة.

وأشار إلى أن الأم تؤدي دورًا أساسيًا في الرعاية والمتابعة اليومية، مؤكدًا أن نجاح الأسرة يتحقق؛ عندما يعمل الأب والأم كشريكين يتقاسمان المسؤوليات، ويكمل كل منهما دور الآخر في تربية الأبناء.

أسرة متماسكة ومتوازنة

وأضاف محفوظ أن المجتمع القوي يبدأ من أسرة متماسكة ومتوازنة، لافتًا إلى أن لكل من الأب والأم دورًا فطريًا وتربويًا لا يمكن الاستغناء عنه أو أن يحل أحدهما محل الآخر بشكل كامل، لأن هذا التكامل هو الأساس في إعداد جيل يتمتع بالاستقرار النفسي والاجتماعي.