الخارجية الأمريكية: تركيا لن تحصل على إف-35 قبل التخلي عن «إس-400»

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في رسالة إلى الكونجرس، أن تركيا لن تتمكن من استلام مقاتلات إف-35؛ ما دامت تحتفظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأوضحت الوزارة، في خطاب موجه إلى عضو مجلس النواب الديمقراطي “ويسلي بيل”، أن القوانين الأمريكية تمنع نقل الطائرات إلى أنقرة قبل التخلص من منظومة إس-400، مع تقديم تعهد بعدم شراء أي أنظمة دفاع روسية مماثلة مستقبلًا.

ويأتي هذا الموقف، في وقت يتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن تركيا ستحصل على مقاتلات إف-35.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن أنقرة “لم تستوفِ حتى الآن الشروط المطلوبة التي تسمح بإتمام صفقة تسليم الطائرات”.