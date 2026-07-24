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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة تربوية تحذر: غياب الأب عن التربية يهدد استقرار الأبناء النفسي وثقتهم بأنفسهم

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية
محمد البدوي

حذرت الدكتورة فاطمة العزب، الاستشاري الأسري والتربوي، من خطورة ابتعاد الأب عن دوره في تربية الأبناء، مؤكدة أن توفير الاحتياجات المادية وحده لا يكفي لبناء شخصية سوية، وأن مشاركة الأب في التنشئة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والعاطفي داخل الأسرة.

وجود الأب في حياة أبنائه

وأوضحت، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، أن وجود الأب في حياة أبنائه من خلال الحوار والاحتواء والاهتمام اليومي يمنحهم شعورًا بالأمان، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، كما يساعدهم على تكوين شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة وضغوطها.

وأشارت إلى أن غياب الأب عن دوره التربوي قد يؤدي إلى ضعف الإشباع العاطفي لدى الأبناء، ويجعلهم يشعرون بفقدان السند والدعم، وهو ما ينعكس سلبًا على نموهم النفسي والاجتماعي.

تربية الأبناء مسؤولية مشتركة

وأكدت أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، لافتة إلى أن الأب الذي يحرص على الاستماع لأبنائه، ومشاركتهم تفاصيل حياتهم، وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم، يسهم في إعداد جيل أكثر استقرارًا نفسيًا، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل.

تربية الأبناء تحديات المستقبل الحياة الزوجية الأسرة تماسك الأسرة

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