محمد رياض: بوستر الدورة الـ 19 للمهرجان المسرح المصري يجسد انتشار هذا الفن

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن فكرة البوستر الرسمي للدورة التاسعة عشرة جاءت لتعكس انتشار المسرح في مختلف محافظات الجمهورية، ودوره في اكتشاف وصقل المواهب.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن فكرة التصميم ولدت من نقاش جمعه بالفنان هشام علي، واستندت إلى أن المهرجان أصبح حاضرًا في مختلف أنحاء مصر، وأن المسرح يمثل نقطة الانطلاق الأولى لأي موهبة تسعى إلى إثبات نفسها.

وأشار إلى أن المسرح المدرسي كان البداية بالنسبة لكثير من الفنانين، لافتًا إلى أنهم في سنواتهم الأولى لم يكونوا يتوقعون الوصول إلى النجومية، لكن الوقوف على خشبة المسرح منحهم الفرصة الأولى لاكتشاف قدراتهم الفنية.

وأكد أن البوستر يجسد رحلة الحلم التي تبدأ من خشبة المسرح، باعتباره المساحة الأقرب لكل موهوب يسعى إلى شق طريقه في عالم الفن.