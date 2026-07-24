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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيونداي تطرح أول SUV حقيقية للطرق الوعرة

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
عزة عاطف

تستعد شركة هوانداي الكورية لإطلاق الجيل الجديد كليًا من طراز توسان، حيث أظهرت مقاطع فيديو تجريبية ملتقطة في كوريا الجنوبية ملامح المقصورة الداخلية المجددة بالكامل قبل الطرح الرسمي المتوقع في أواخر عام 2026 الجاري كـ موديل لعام 2027. 

وتكشف الصور المسربة عن توجه الشركة لمنح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات أبعادًا أكبر وتجهيزات داخلية أكثر فخامة تنقلها إلى مستوى منافسة جديد في سوق السيارات العالمية.

شاشات عملاقة مع الحفاظ على الأزرار الميكانيكية لراحة السائق

شهدت لوحة القيادة في الجيل الخامس من توسان إعادة تصميم شاملة تعتمد على التبسيط الرقمي وزيادة المساحات التفاعلية؛ حيث تتصدر المقصورة شاشة عرض مركزية ضخمة تعمل باللمس بنظام "Pleos Connect" المتطور. 

ورغم التوسع الكبير في الواجهات الرقمية، حرصت هيونداي على الاستجابة لمطالب السائقين عبر الإبقاء على مفاتيح ميكانيكية وأقراص دوارة مخصصة للتحكم في أنظمة التكييف والنظام الصوتي أسفل الشاشة مباشرة، مما يوفر تجربة قيادة آمنة وسهلة الاستخدام أثناء الحركة.

مقصورة فائقة الفخامة وفتحات شحن لاسلكي مزدوجة

أظهرت الصور المسربة تجهيزات جانبية ممتازة تشمل لوحة قيادة مكسوة بألوان فاتحة تعزز الشعور بالاتساع والرحابة، بالإضافة إلى مقاعد بتصميم مريح. 

وتضم الكونسول الوسطي مقبض نقل الحركة الكلاسيكي مع خيار منصات شحن لاسلكية مزدوجة للهواتف الذكية ومساحات تخزين واسعة. 

وفي الجزء الخلفي، يحظى ركاب الصف الثاني بمساحات أكبر للأقدام وفتحات تكييف مخصصة لضمان أقصى درجات الراحة والتبريد في الرحلات الطويلة.

هيونداي توسان 2027

نمو قياسي في الأبعاد الخارجية وتقارب مع فئة كيا سورينتو

أثارت الصور التجسسية اندهاش متابعي قطاع السيارات عند رصد السيارة التجريبية بجوار طراز كيا سورينتو من الجيل الثالث؛ حيث ظهرت توسان الجديدة بأبعاد عرض وطول تقترب بشكل واضح من فئة السيارات الرياضية متوسطة الحجم. 

وتؤكد هذه الزيادة في الأبعاد استراتيجية هيونداي لتوفير مساحة داخلية منافسة تتجاوز الفئة المدمجة التقليدية دون الخروج الكامل عن فئتها السعرية، مما يمنحها ميزة تنافسية أمام السيارات العائلية في الأسواق.

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