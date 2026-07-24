تويوتا تستعد للكشف عن لاندكروزر 300 المحدثة.. هل تقترب بالفعل؟

تقترب تويوتا من فتح صفحة جديدة في مسيرة لاندكروزر 300، بعد سنوات من طرحها في الأسواق العالمية، ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه اهتمام عشاق سيارات الدفع الرباعي بمعرفة ملامح النسخة الجديدة، خاصة مع تزايد التقارير القادمة من اليابان التي تشير إلى اقتراب موعد الكشف الرسمي.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشركة تعمل على تقديم نسخة محدثة لا تقتصر على اللمسات الشكلية، بل تمتد لتشمل عدداً من الجوانب الفنية والتجهيزية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على تنافسية الطراز ضمن فئته وتعزيز حضوره عالميًا.

تويوتا تستعد للكشف عن لاندكروزر 300

أفادت مجلة MagX اليابانية بأن تويوتا ربما تستعد لتقديم النسخة المحدثة من لاندكروزر 300 خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل أول عملية تطوير شاملة للطراز منذ إطلاقه.

تويوتا لاندكروزر

ووفقاً لما أوردته المجلة، فإن الشركة أجرت تعديلاً على الجدول الزمني الخاص بالإطلاق، بعدما كان من المخطط أن يتزامن الكشف عن السيارة مع بدء الإنتاج في الأول من أكتوبر، إلا أنها أشارت بأن التقديم ربما يكون خلال شهر سبتمبر.

تويوتا لاندكروزر 300 والتعديلات الخارجية

تشير المعلومات المتداولة إلى أن التحديث الجديد لن يقتصر على الجوانب التقنية، بل سيمتد أيضاً إلى التصميم الخارجي، حيث تعمل تويوتا على إعادة صياغة الواجهة الأمامية للسيارة بما يمنحها مظهراً أكثر قوة وحداثة.

وتتضمن التعديلات المنتظرة إضافة عناصر تصميم جديدة تعزز الهوية البصرية للطراز، مع الحفاظ على الطابع المعروف الذي اشتهرت به لاندكروزر على مدار السنوات الماضية. وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن الصور الرسمية أو التفاصيل الكاملة المتعلقة بالشكل الجديد، إلا أن التوقعات تشير إلى تغييرات واضحة في مقدمة السيارة وبعض اللمسات الخارجية الأخرى.

تطوير الفئات والمحركات ضمن خطة التحديث

بحسب ما ورد في التقرير، فإن تويوتا تعمل أيضاً على مراجعة تشكيلة الفئات التي ستتوفر بها لاندكروزر 300 بعد التحديث، إلى جانب إجراء تعديلات على منظومة المحركات، ورغم أن الشركة لم تكشف عن طبيعة هذه التغييرات، فإن المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى احتمال إدخال تحسينات تستهدف رفع كفاءة الأداء واستهلاك الوقود، مع إمكانية إعادة تنظيم خيارات المحركات أو إضافة تحديثات تقنية تواكب متطلبات الأسواق المختلفة.

تويوتا لاندكروزر

وحتى هذه اللحظة، لا توجد معلومات رسمية توضح ما إذا كانت التعديلات ستشمل تقديم خيارات جديدة بالكامل أو الاكتفاء بتطوير المحركات الحالية، ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع في وسائل الإعلام اليابانية، فإن تويوتا لم تصدر أي إعلان رسمي يؤكد موعد الكشف أو تفاصيل التحديث المرتقب.

وأشارت مصادر يابانية أخرى إلى أن الإعلان قد يتم خلال منتصف شهر سبتمبر، بالتزامن مع استمرار الشركة في استئناف استقبال طلبات شراء بعض الفئات داخل السوق اليابانية بشكل تدريجي، وبينما تظل جميع التفاصيل بانتظار التأكيد الرسمي، فإن المؤشرات الحالية تعكس اقتراب واحدة من أبرز عمليات تحديث لاندكروزر 300 منذ ظهورها الأول، وهو ما يجعل الأشهر المقبلة محط أنظار المهتمين بهذا الطراز حول العالم.