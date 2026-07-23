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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تكشف الستار عن تندرا 2027 "فيس ليفت".. صور

تويوتا تندرا 2027
تويوتا تندرا 2027
صبري طلبه

تواصل تويوتا تطوير أيقونتها تندرا المقدمة في السوق الأمريكي، حيث تعد واحدة من أشهر شاحنات البيك أب كبيرة الحجم ضمن تشكيلتها العالمية، والتي حصلت على نسخة محدثة ضمن طرازات 2027.

وتعود بداية هذا الطراز إلى عام 1999 عندما قدمت الشركة الجيل الأول ليحل محل طراز T100، ومنذ ذلك الوقت شهدت تندرا عدة أجيال وتحديثات ساهمت في تعزيز حضورها داخل سوق الشاحنات، خاصة في أمريكا الشمالية. 

تويوتا تندرا 2027

تويوتا تندرا 2027 وتحديثات الخارجية 

حصلت تويوتا تندرا فيس ليفت 2027 على مجموعة من اللمسات التصميمية التي تستهدف منح السيارة حضورًا أكثر تميزًا، مع الحفاظ على الهوية المعروفة لهذا الطراز.

وتشمل التعديلات واجهة أمامية محدثة تضم شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية بتصميم قياسي، إلى جانب مصابيح أمامية حادة الشكل تضيف مظهرًا أكثر حداثة.

كما حرصت الشركة على تطوير بعض التفاصيل الخارجية بما ينسجم مع طبيعة السيارة كشاحنة مخصصة للاستخدامات المتنوعة، سواء داخل المدن أو في البيئات الوعرة.

تويوتا تندرا 2027

فئة تريل هانتر الجديدة 

وسعت تويوتا خيارات تندرا بإطلاق فئة Trailhunter الجديدة، التي تم تطويرها لتناسب محبي المغامرات والقيادة على المسارات غير الممهدة، وتعتمد هذه النسخة على فئة SR5، لكنها تحصل على مجموعة إضافية من التجهيزات التي ترفع من جاهزيتها للتعامل مع التضاريس المختلفة.

تويوتا تندرا 2027

وتأتي الفئة الجديدة بإطارات Michelin LTX Trail المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب جنوط رياضية، كما زودت بنظام تعليق مطور من  Old Man Emu الأسترالية بهدف تحسين أداء السيارة عند عبور التضاريس الصعبة، وتشمل التجهيزات أيضًا خطافات للسحب في الأمام.

تويوتا تندرا 2027

تويوتا تندرا 2027 والمنظومة الهجينة 

احتفظت تويوتا في تندرا 2027 بمنظومة الحركة الهجينة التي تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات توين تيربو بسعة 3.4 لتر، يعمل إلى جانب محرك كهربائي ضمن نظام هجين.

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 443 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 790 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بمنظومة دفع رباعي قياسية.

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