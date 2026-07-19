5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، والتصميمات أيضًا، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، 5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

ام جى HS

تعتمد ام جى HS على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بمحرك آخر بقوة 221 حصانًا، جيمعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة إم جي HS بين 1,525,000 جنيه و 1,625,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

دعمت شيرى تيجو 8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي، تبدأ أسعار السيارة من 1,170,000 إلى 1,270,000 جنيه.

شانجان CS55 PLUS

شانجان CS55 PLUS

زودت شانجان CS55 PLUS بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يولد قوة اجمالية قدرها 185 حصانا، بالاضافة إلى 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طرازDSG تتكون من 7 سرعات، حيث تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,130,000 و 1,375,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

تأتي جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,150,000 جنيه.

هافال H6

هافال H6

تستمد هافال H6 قوتها من وساعد محرك رباعي الأسطوانات، 4سلندر، تيربو، بقوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتبدأ الأسعار من 1,375,000 إلى 1,565,000 جنيه.