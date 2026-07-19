قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع في مباراة إسبانيا والأرجنتين بنهائي كأس العالم
خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45
20 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع من إسبانيا ضد الأرجنتين نهائي كأس العالم
5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار
طائرات F-16 وF-35 تتجه نحو الشرق الأوسط.. ماذا يعني تحريك أمريكا مقاتلاتها للمنطقة؟
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الصينية، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، والتصميمات أيضًا، ومنها الفئة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق، 5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر، مع عرض أبرز المواصفات وأحدث الأسعار.

ام جى HS

تعتمد ام جى HS على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من عزم الدوران، أو بمحرك آخر بقوة 221 حصانًا، جيمعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة إم جي HS بين 1,525,000 جنيه و 1,625,000 جنيه.

شيري تيجو 8

شيري تيجو 8

دعمت شيرى تيجو 8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي، تبدأ أسعار السيارة من 1,170,000 إلى 1,270,000 جنيه.

شانجان CS55 PLUS

شانجان CS55 PLUS

زودت شانجان CS55 PLUS  بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان يولد قوة اجمالية قدرها 185 حصانا، بالاضافة إلى 300 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء طرازDSG تتكون من 7 سرعات، حيث تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 1,130,000 و 1,375,000 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

تأتي جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,150,000 جنيه.

هافال H6

هافال H6

تستمد هافال H6 قوتها من وساعد محرك رباعي الأسطوانات، 4سلندر، تيربو، بقوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتبدأ الأسعار من 1,375,000 إلى 1,565,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات الرياضية أسعار السيارات الصينية أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد