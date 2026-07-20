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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد هزيمة الأرجنتين.. هل أنهت إسبانيا العقدة التاريخية أمام أمريكا الجنوبية في نهائيات المونديال؟

اسبانيا
اسبانيا
محمود أحمد

لم يكن فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 مجرد تتويج بلقب عالمي جديد بل حمل بين طياته رسالة أكبر من نتيجة مباراة بعدما أعاد فتح أحد أقدم ملفات كرة القدم العالمية وهو الصراع التاريخي بين أوروبا وأمريكا الجنوبية على زعامة اللعبة.

وعلى مدار ما يقرب من قرن ظلت النهائيات التي تجمع ممثلي القارتين تحمل طابعًا خاصًا باعتبارها المواجهة الحقيقية بين مدرستين مختلفتين في الفكر والأسلوب والتاريخ. 

ورغم التفوق الأوروبي الواضح في عدد الألقاب خلال العقود الأخيرة فإن منتخبات أمريكا الجنوبية احتفظت طويلًا بأفضلية نفسية وتاريخية في المواجهات المباشرة داخل المباراة النهائية.

لكن ما حدث في ملعب "ميتلايف" بمدينة إيست راذرفورد الأمريكية قد يكون بداية فصل جديد في هذه المنافسة التاريخية.

أوروبا تواصل الهيمنة على الكأس.. ولكن

إذا نظرنا إلى سجل أبطال كأس العالم خلال السنوات الأخيرة سنجد أن الكفة مالت بصورة واضحة إلى المنتخبات الأوروبية.

فمنذ مطلع القرن الحالي فرضت القارة العجوز حضورها بقوة ونجحت في حصد معظم الألقاب حتى ارتفع رصيدها إلى 12 بطولة مقابل 10 ألقاب فقط لمنتخبات أمريكا الجنوبية.

ورغم ذلك ظل هناك تفصيل مهم يمنح الأفضلية اللاتينية وهو أن النهائيات المباشرة بين القارتين كانت في معظمها تنتهي لصالح ممثلي أمريكا الجنوبية حتى مع تراجع عدد ألقابهم في السنوات الأخيرة.

نهائيات صنعت أسطورة التفوق اللاتيني

قبل نهائي مونديال 2026 شهدت كأس العالم 12 مباراة نهائية جمعت منتخبًا أوروبيًا بآخر من أمريكا الجنوبية وخلال تلك المواجهات خرجت منتخبات أمريكا الجنوبية منتصرة في ثماني مناسبات لتفرض هيمنة واضحة على الصدام المباشر.

وجاءت خمسة من تلك الانتصارات عبر المنتخب البرازيلي بينما حققت الأرجنتين ثلاثة انتصارات في النهائيات أمام منتخبات أوروبية.

أما أوروجواي فرغم امتلاكها لقبين عالميين فإنهما لم يتحققا على حساب منتخبات أوروبية بعدما جاء الأول أمام الأرجنتين في نسخة 1930 والثاني أمام البرازيل في مونديال 1950.

إسبانيا تضيف اسمها إلى قائمة كاسري العقدة

على الجانب الآخر لم تكن انتصارات أوروبا في النهائيات أمام منتخبات أمريكا الجنوبية كثيرة وجاءت البداية في مونديال 1990 عندما تفوقت ألمانيا الغربية على الأرجنتين بهدف دون رد قبل أن تكرر فرنسا الأمر أمام البرازيل في نهائي 1998.

وعادت ألمانيا لتتفوق على الأرجنتين مرة أخرى في نهائي 2014 قبل أن يأتي الدور على إسبانيا التي أصبحت خامس منتخب أوروبي ينجح في هزيمة أحد ممثلي أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية بعدما أسقطت الأرجنتين بهدف فيران توريس خلال نهائي 2026.

ورغم أن الانتصار الإسباني لم يقلب موازين التاريخ بالكامل فإنه قلّص الفجوة ووجه رسالة بأن التفوق اللاتيني في النهائيات لم يعد كما كان.

صراع لا تحسمه الألقاب وحدها

المفارقة أن الحديث عن الأفضلية لا يتوقف عند عدد البطولات بل يمتد إلى المواجهات المباشرة بين منتخبات القارتين في جميع نسخ كأس العالم فالأرقام تكشف أن منتخبات أمريكا الجنوبية لا تزال تتفوق تاريخيًا في هذا الصراع.

ففي 258 مباراة جمعت الطرفين عبر تاريخ البطولة حققت منتخبات أمريكا الجنوبية 106 انتصارات مقابل 93 فوزًا فقط للمنتخبات الأوروبية بينما انتهت 59 مباراة بالتعادل.

وتؤكد هذه الإحصائية أن المدرسة اللاتينية رغم تراجع عدد ألقابها في السنوات الأخيرة ما زالت تمتلك أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة حتى ركلات الترجيح تميل إلى أمريكا الجنوبية

ولا تتوقف الأفضلية عند نتائج المباريات فقط بل تمتد إلى ركلات الترجيح التي كثيرًا ما حسمت مواجهات كبرى بين القارتين.

ففي 14 مواجهة إقصائية انتهت إلى ركلات الترجيح نجحت منتخبات أمريكا الجنوبية في حسم تسع مواجهات مقابل خمس فقط للمنتخبات الأوروبية.

وهو ما يعكس قدرة المنتخبات اللاتينية تاريخيًا على التعامل مع الضغوط في اللحظات الحاسمة حتى وإن تبدلت موازين القوى على المستوى الفني.

مونديال 2026.. أفضلية لاتينية رغم خسارة النهائي

ورغم تتويج إسبانيا باللقب فإن نتائج المواجهات المباشرة بين القارتين خلال نسخة 2026 نفسها جاءت في صالح أمريكا الجنوبية.

فقد شهدت البطولة 13 مواجهة بين منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية انتهت ست منها بانتصارات لمنتخبات أمريكا الجنوبية مقابل ثلاثة انتصارات فقط للمنتخبات الأوروبية فيما حُسمت أربع مباريات بعد التعادل وفق نظام البطولة.

وتكشف هذه الأرقام أن خسارة الأرجنتين في النهائي لا تعني بالضرورة نهاية التفوق اللاتيني لكنها تؤكد أن الفوارق أصبحت أقل من أي وقت مضى.

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