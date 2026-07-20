أداروا ظهورهم للبطل.. صحيفة إسبانية تصف تصرف الأرجنتين بـ"القبيح"

اعتبرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المشهد الذي أعقب نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين ترك انطباعًا سلبيًا عن بعثة "التانجو"، بعدما أدار عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ظهورهم خلال لحظة تتويج إسبانيا بالكأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مراسم التتويج، التي جاءت عقب فوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، شهدت تصرفًا أثار استغراب المتابعين، حيث لم يشارك عدد من لاعبي الأرجنتين في تحية الأبطال أو متابعة لحظة رفع الكأس، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"الصورة القبيحة" التي لا تعكس الروح الرياضية المعتادة في مثل هذه المناسبات.

وأضافت أن اللقطة انتشرت بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتثير موجة من الجدل بين الجماهير، إذ رأى كثيرون أن احترام المنافس في لحظة التتويج يعد أحد أهم قيم كرة القدم، بغض النظر عن مرارة خسارة النهائي.

وأكدت موندو ديبورتيفو أن هذه الواقعة جاءت ضمن سلسلة أحداث صاحبت نهاية المباراة، بعدما تحدثت تقارير أخرى عن أجواء متوترة بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية، وهو ما زاد من حدة الجدل حول المشهد الختامي للمونديال.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن المنتخب الإسباني نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه بإحراز لقبه العالمي الثاني، بينما طغت بعض التصرفات التي أعقبت المباراة على أجواء الاحتفال، لتبقى لقطة إدارة بعض لاعبي الأرجنتين ظهورهم أثناء رفع الكأس واحدة من أكثر المشاهد إثارة للنقاش بعد النهائي.