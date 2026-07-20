تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟

حصد المنتخب الإسباني مكافأة مالية قياسية بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026، عقب الفوز في المباراة النهائية، ليحصل على أكبر جائزة مالية في تاريخ البطولة، في ظل الزيادة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إجمالي الجوائز المخصصة للنسخة الحالية.

كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟

حصل منتخب إسبانيا على 51 مليون دولار نظير التتويج باللقب، بينما نال المنتخب الأرجنتيني، وصيف البطولة، 34 مليون دولار، في حين حصل منتخب إنجلترا، صاحب المركز الثالث، على 30 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار لمنتخب فرنسا الذي أنهى البطولة في المركز الرابع.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم القيمة الإجمالية لجوائز كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، لتكون الأعلى في تاريخ البطولة، بعد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، كما أضاف "فيفا" أكثر من 100 مليون دولار لدعم الاتحادات الوطنية في تغطية تكاليف السفر والإقامة والتنظيم، خاصة مع إقامة البطولة في ثلاث دول.

ولم تقتصر العوائد المالية على المنتخبات المتوجة، إذ ضمن كل منتخب مشارك الحصول على 12.5 مليون دولار على الأقل، منها 10 ملايين دولار مقابل المشاركة في البطولة وخوض دور المجموعات، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لمعسكرات الإعداد والنفقات التشغيلية قبل انطلاق المنافسات.

وتُعد هذه القفزة المالية امتدادًا لسياسة "فيفا" في زيادة العوائد المخصصة للمنتخبات، بعدما بلغ إجمالي جوائز مونديال قطر 2022 نحو 440 مليون دولار فقط، حيث حصل المنتخب الأرجنتيني، بطل تلك النسخة، على 42 مليون دولار عقب تتويجه باللقب.

ورغم القيمة الكبيرة التي حصلت عليها إسبانيا، فإن بعض التقارير أشارت إلى أن مكافأة التتويج ما تزال أقل من الجوائز المالية التي مُنحت للفريق الفائز بكأس العالم للأندية 2025، كما أنها لا تعادل قيمة بعض صفقات الانتقالات الكبرى في سوق كرة القدم العالمية، وهو ما يعكس حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الأخيرة.