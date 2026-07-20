بكاء ميسي.. لقطات مؤثرة تتصدر مواقع التواصل بعد خسارة كأس العالم 2026

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤثرة لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، ظهر خلالها متأثرًا بالبكاء عقب خسارة منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2026، واكتفائه بالميدالية الفضية بعد نهاية المشوار في البطولة.

بكاء ميسي

ونشر أحمد عبد الباسط اللقطات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،وأظهرت الصور ميسي وهو يقف داخل أرض الملعب مرتديًا ميدالية المركز الثاني، وقد بدت عليه علامات الحزن الشديد، فيما التقطت له عدسات المصورين لحظات صامتة بعد نهاية المباراة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهير كرة القدم حول العالم.

كان منتخب الأرجنتين قد خسر نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، ليكتفي بالمركز الثاني، بينما انتهى حلم ميسي في التتويج بلقب مونديالي جديد بعد قيادة "التانجو" إلى لقب نسخة 2022.