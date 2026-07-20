أحمد حسن يشيد بإسبانيا: فرضت سيطرتها واستحقت كأس العالم

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية، مشيدًا بالأداء الذي قدمه المنتخب الإسباني طوال اللقاء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إسبانيا تهزم الأرجنتين بهدف قاتل في الوقت الإضافي، وتتوج باللقب العالمي بعد أداء فرضت فيه سيطرتها على مجريات اللقاء."

وجاء تعليق قائد منتخب مصر السابق عقب فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.