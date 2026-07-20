تجديد حبس المتهمة بسرقة شقة رجل أعمال بالمهندسين

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة.

تفاصيل القضية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية تضمن الادعاء بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية المملوكة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يونيو تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من (مالك شركة للدعاية والإعلان – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته من الساحل الشمالي للشقة محل سكنه فوجىء بوجود فتاة داخل الشقة، وادعت كونها صديقة زوجته وخلال قيامه بمراجعة زوجته هاتفيًا قامت بمغافلته ولاذت بالهرب، واكتشف سرقة (مبلغ مالي – بعض المشغولات الذهبية).





وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشدت عن كافة المسروقات، ويشار إلى أن الشقة محل البلاغ كانت مملوكة لـ حبيب العادلي "وزير الداخلية السابق" وقام ببيعها عام 2013، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.