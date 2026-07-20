نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرببيني، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور، في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 4375 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.