الهلال السعودي يستهدف ضم باستوني.. وإنتر الإيطالي يتمسك ببقاء مدافعه

دخل نادي الهلال السعودي في سباق التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي إيطاليا، فإن الهلال، بقيادة مدرب إنتر السابق سيموني إنزاجي، يضع باستوني على رأس أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، مع ترقب موقف النادي السعودي من التقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنتر خلال الأيام المقبلة.

ورغم اهتمام الهلال، فإن مؤشرات بقاء اللاعب في صفوف "النيراتزوري" لا تزال قوية، بعدما أكد وكيل أعمال باستوني في تصريحات سابقة أن المدافع الإيطالي سعيد داخل إنتر ولا يفكر في الرحيل، مشددًا على رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق.

كان اسم باستوني قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى برشلونة، كما تردد اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته، إلا أن أيًا من الناديين لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

ويعد باستوني أحد الركائز الأساسية في دفاع إنتر ميلان، حيث شارك في 40 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز المدافعين في الكرة الإيطالية.

وانضم المدافع البالغ من العمر 27 عامًا إلى إنتر ميلان قادمًا من أتالانتا في صيف 2018 مقابل 40 مليون يورو، قبل أن يقضي موسمًا على سبيل الإعارة مع بارما، ثم يعود ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق الإيطالي.