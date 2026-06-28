مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن عرض الهلال السعودي لضم محمد صلاح .. تفاصيل

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن مفاجأة بشأن تفاصيل العرض المقدم من جانب نادي الهلال السعودي، للتعاقد من قائد منتخب مصر، محمد صلاح.

وقال مدحت شلبي في تصريحات خلال برنامجه عبر قناة إم بي سي مصر إن نادي الهلال السعودي عرض على صلاح عقداً لمدة 3 مواسم مقابل 60 مليون يورو، أي أنه سيتقاضى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأضاف مدحت شلبي أن صلاح حال انتقاله إلى الهلال سيتقاضى حوالي 95 مليون جنيه في الشهر الواحد، أي 1.14 مليار جنيه في السنة، و 3.42 مليار جنيه في الـ 3 مواسم.



وقد أنهي محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات شهدت تسجيله 255 هدفاً في 435 مباراة ليصبح أحد أبرز أساطير النادي.