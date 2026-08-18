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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد الصحفيين الأفريقيين يطلق دورته الثالثة والستين بمشاركة صحفيين من 15 دولة

اتحاد الصحفيين الأفريقيين
اتحاد الصحفيين الأفريقيين
ميرنا رزق

يفتتح، السبت المقبل، الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس اتحاد الصحفيين الأفريقيين، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعمال الدورة الثالثة والستين للاتحاد، والتي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أسابيع، بمشاركة نخبة من الصحفيين الأفارقة والمصريين.

وتحمل الدورة اسم «دورة الأستاذ محفوظ الأنصاري»، الرئيس السابق للاتحاد، تقديرًا لمسيرته في العمل الصحفي الأفريقي وإسهاماته في دعم أنشطة الاتحاد وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات التي استهدفت تعزيز التواصل بين الصحفيين في دول القارة.

ويشارك في فعاليات الدورة 18 صحفيًا يمثلون 15 دولة أفريقية، إلى جانب 5 صحفيين مصريين، وثلاثة من نقباء الصحفيين في كوت ديفوار والكاميرون والسنغال.

وتناقش الدورة عددًا من القضايا التي ترتبط بواقع الصحافة والإعلام في القارة الأفريقية، من بينها دور الأمم المتحدة في مجال الصحة بأفريقيا، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على العمل الصحفي، والتحديات الاقتصادية التي تواجه القارة، فضلًا عن آليات حماية الصحفيين أثناء النزاعات والحروب، والصحافة الرياضية في أفريقيا.

كما تتناول الندوات موضوعات تتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية، وأخلاقيات العمل الصحفي في عصر الذكاء الاصطناعي، وقمة العلمين الاقتصادية، وسبل مكافحة الأخبار المضللة، إلى جانب دور الثقافة الأفريقية في تعزيز التقارب والوحدة بين شعوب القارة.

ويتضمن برنامج الدورة عددًا من ورش العمل، من بينها ورشة حول «صحافة البيانات» تُقام بنقابة الصحفيين، وأخرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى ورشة بمقر منظمة المدن الأفريقية تتناول دور الإعلام في خدمة المجتمع المحلي.

ويشمل البرنامج كذلك زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الصحفية ومدينة الإنتاج الإعلامي والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب زيارة أحد مشروعات مؤسسة السويدي التنموية في أفريقيا، فضلًا عن جولات ثقافية وسياحية بعدد من المعالم الأثرية في القاهرة والإسكندرية، من بينها المتحف المصري الكبير.

وكان محفوظ الأنصاري قد انتُخب رئيسًا للاتحاد بالإجماع في 24 مايو 1991، قبل أن يتقدم باستقالته في مايو 2026، بعد مسيرة امتدت لسنوات في مجال العمل الصحفي الأفريقي.

وتأتي الدورة الثالثة والستون في إطار مواصلة الاتحاد لبرامجه التدريبية والمهنية، وتعزيز التعاون بين الصحفيين الأفارقة، مع انتقال رئاسة الاتحاد إلى الدكتور محمد فايز فرحات، واستمرار العمل على تطوير أنشطته بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام في القارة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمد فايز فرحات الصحفيين الصحفيين الأفريقيين

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