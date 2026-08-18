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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

المصيف
المصيف
إيمان طلعت

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمونة:" هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "المصيف"؟

ليرد الدكتور هشام موضحا، نعم، يجوز قصر الصلاة وجمعها بشرطين: الأول: يكون السفر مسافة القصر، وهي حوالي (84 كم تقريبًا).

أما الثاني: يكون الإقامة في المكان بعد الوصول أقل مِن أربعة أيام.

وتابع قائلا:" هو دا مش سفر ترفيه، يعني "نتفسَّح ونُصلِّي أقل من المعتاد"!! حتى لو كان ترفيه، أهم شيء يكون السَّفر لشيء مش حرام، والمصيف سَفَر مش حرام. 

حكم جمع وقصر الصلاة 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حكم القصر في السفر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلي أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.

وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى: وذهب المالكية في المشهور إلي أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

كما ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

حكم الجمع والقصر في الصلاة

أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

واستكمل: واتفقوا على جوازه في عرفة والمزدلفة و اختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتي:

أولاً: السفر:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة.

واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم  إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.

ثانيًا: المرض:

ويجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. أخرجه مسلم. 

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