لتعزيز الوعي الوطني.. انطلاق قوافل الأوقاف الدعوية إلى بورسعيد والسويس

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف بورسعيد والسويس، بمشاركة نخبة من أئمة الديوان العام، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية.

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها بالمناطق المستهدفة في بورسعيد والسويس

وتأتي هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمناطق المستهدفة، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية، والتوعية بضرورة حفظ الأوطان وصون أمنها، وحماية مقدراتها، ونبذ الشائعات.

وتناولت الخطبة، التي جاءت بعنوان «ولقد كرمنا بني آدم»، توعية جمهور المسجد بوجوب حفظ الأوطان، وبيان أن من مقتضيات تكريم الله تعالى للإنسان صيانة وطنه وحفظ أمنه، والتوعية بضرورة حماية مقدراته، ونبذ الشائعات، بما يعزز المسئولية تجاه الوطن والمجتمع.

وشملت القوافل ٢٤ مسجدًا بمديرية أوقاف بورسعيد، و٢٥ مسجدًا بمديرية أوقاف السويس، بإجمالي ٤٩ مسجدًا، بما يعزز وصول الرسالة الدعوية إلى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، وتجسيد الدور الميداني للمسجد في بناء الوعي وخدمة المجتمع.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ قوافلها الدعوية بالمناطق المستهدفة ومختلف المحافظات؛ دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر القيم الوطنية والأخلاقية التي تسهم في حفظ الوطن وصون أمنه واستقراره.