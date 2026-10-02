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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز

فيلم خوفو
فيلم خوفو
سعيد فراج

يواصل الفيلم المصري القصير «خوفو»، للمخرج محمود عاصي، رحلته الدولية بعد عرضه العالمي الأول وفوزه بجائزة النمر الفضي في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «Pardi di Domani» بمهرجان لوكارنو السينمائي، حيث اختير الفيلم للمشاركة في المسابقات الرسمية لثلاثة مهرجانات دولية جديدة في بلجيكا والسويد والمملكة المتحدة.

ويشارك «خوفو» في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالدورة الـ41 من مهرجان نامور الدولي للفيلم الفرنكوفوني في بلجيكا، التي تقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، قبل انتقاله إلى السويد للمشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان أوبسالا للأفلام القصيرة، ثم إلى المملكة المتحدة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الدورة الـ40 من مهرجان ليدز السينمائي الدولي.

وتأتي هذه الاختيارات لتواصل المسار الدولي للفيلم بعد انطلاقته في مهرجان لوكارنو، حيث شهد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الدولية، وتوّج بجائزة Pardino d’Argento – Arts3 Foundation «النمر الفضي».

فيلم خوفو

تدور أحداث «خوفو» في نزلة السمان، تحت ظل أهرامات الجيزة، حيث يعيش «سيد»، صبي في الرابعة عشرة من عمره، ممزقًا بين ما تفرضه عليه ظروف أسرته ومجتمعه وبين ارتباطه العميق بجمل العائلة المريض. ومع ازدياد الضغوط المحيطة به، يجد نفسه أمام اختبار مبكر لمعاني الوفاء والمسؤولية والنجاة، في مكان يتجاور فيه ثقل التاريخ مع قسوة الحياة اليومية.

خرج الفيلم إلى النور بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بعد فوزه بمسابقة الفيلم القصير التي أطلقها البرنامج بالتعاون مع شركة «زست» ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف دعم صناع الأفلام وتقديم قصص إنسانية محلية إلى جمهور أوسع.

«خوفو» من إنتاج «زست» و«فيج ليف ستوديوز»، وبالإنتاج المشترك مع «كيت آند كرو» و«فيلمروتس» و«أوبجيكتف 9»، ويقود المشروع المنتجان عبد الله دنيور ومارك لطفي، إلى جانب المنتجين المشاركين مينا نبيل، ومحمود عاصي، وبهيجة السوسي، وصموئيل جانيون.

ويضم فريق الفيلم مدير التصوير كريم مارولد، والمونتير سمير رضوان، ومصحح الألوان مينا نبيل، ومصمم الديكور إبرام ستيفن، ومصمم الصوت والميكساج مايكل فوزي، ومدير الإنتاج فهمي النجار. ويشارك في البطولة هنادي عبد الخالق ومحمد البدري، إلى جانب إبراهيم أحمد وهاليانا بتروفا.

ويجمع الفيلم في إنتاجه وفريقه الفني بين متعاونين من مصر وفرنسا والسويد وكندا.

خوفو محمود عاصي لوكارنو مهرجان لوكارنو السينمائي

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