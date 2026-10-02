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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة
المركز الإعلامي لوزارة الزراعة
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، خلال الفترة من 25 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الحالي.

وشهد حصاد أنشطة وزارة الزراعة خلال الأسبوع الماضي، تحركات مكثفة لدعم الاستثمار الزراعي، وتعزيز التعاون الدولي، وتكثيف الخدمات البيطرية، إلى جانب تطوير منظومة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة الصادرات.

وسلط التقرير الضوء على نشاط علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث شارك في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما استعرض استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والتحول الأخضر خلال لقاء مع «روتاري القاهرة»، وبحث سبل دعم الاستثمار الزراعي مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية، مع التأكيد على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.

وفيما يخص ملف التعاون الدولي والاستثمار، شارك مركز بحوث الصحراء في برنامج دولي بالصين حول مكافحة التصحر والزراعة البيئية، كما تم الإعلان عن مشروع جديد لإنتاج الأعلاف باستثمارات صينية بالتعاون مع شركة «New Hope»، في إطار دعم التصنيع الزراعي وتوطين التكنولوجيا، كما شارك رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في المؤتمر العالمي للصحة الواحدة بإيطاليا، إلى جانب تنظيم مؤتمر إقليمي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.

وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية، واصلت الوزارة جهودها في تحصين الماشية، حيث تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتنظيم 269 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 276 قرية، مع تقديم خدمات علاجية وتشخيصية لأكثر من 114 ألف رأس ماشية و153 ألف طائر.

وفي إطار دعم الإنتاج الزراعي، تم التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليا بمحافظتي الجيزة والمنيا، بالتعاون مع اتحاد المصدرين والتحالف العربي، إلى جانب دعم منظومة الزراعة التعاقدية وتسويق محصول السمسم بمحافظة الغربية، وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية لحماية المحاصيل في شمال وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق بملف سلامة الغذاء والمبيدات، تم تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية كجهة تدريب واستشارات في مجالات الجودة وسلامة الغذاء، وتنفيذ برنامج تدريبي بمحافظة سوهاج حول الأساليب الحديثة في مكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتشريعات بالتعاون مع «فاو».

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، أطلقت وزارة الزراعة برنامجا متكاملا لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، كما تم تدريب 14 طالبا من رومانيا على تقنيات الفحص ونقل الأجنة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج الزراعي والبيطري.

أما فيما يتعلق بالبحث العلمي، تم تنفيذ مشروع «يو كافي» لزيادة إنتاجية القمح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، كما حصد معهد بحوث الصحة الحيوانية 4 جوائز دولية خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للطب البيطري، في إطار دعم الابتكار والأبحاث التطبيقية بالمراكز البحثية.

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة استصلاح الأراضي التنمية الزراعية المستدامة

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